Carlos Chiqui Tapia llegó a Barranquilla para la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Se reunirá con directivos de la Conmebol para discutir el nuevo formato de clasificación y sedes 2027.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Carlos Chiqui Tapia, viajó a Colombia con el objetivo principal de presenciar el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El encuentro programado para este sábado define la Gran Final de la CONMEBOL Sudamericana. La llegada del mandatario argentino se produce en el marco de actos protocolares previos a la competencia continental.

Tapia compartió en sus redes sociales su llegada a la ciudad de Barranquilla. Publicó un mensaje confirmando que se encuentra a la espera de lo que será la definición del título. Acompañando estas declaraciones, subió dos fotografías distintas. Una imagen lo muestra sentado en unos escalones con mensajes publicitarios sobre la final. La otra foto lo captura junto a otros dirigentes del fútbol sudamericano presentes en el lugar.

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Reunión Directiva y Estructura de Mandatos

Durante su estadía, el titular de la AFA participará en reuniones con los principales mandatarios de las federaciones del continente. El propósito central es asistir a la entrega de medallas y el trofeo al campeón. Este acto se enmarca dentro de la estructura oficial de la confederación. Alejandro Domínguez es quien preside actualmente el organismo rector. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ocupa el cargo de Vicepresidente Primero. Tapia ejerce el cargo de Vicepresidente Segundo.

Distinguen al Alcalde de Barranquilla

En el contexto de la reunión administrativa, se procederá a entregar una distinción especial. El reconocimiento será para el Alcalde de la ciudad cafetera. Este homenaje busca agradecer la excelente organización brindada para la definición de la Gran Conquista. El evento representa un cierre oficial de la logística deportiva en la sede colombiana. La presencia de los directivos valida el éxito de las gestiones locales.

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Definición de Sedes y Nuevos Formatoss 2027

Los dirigentes también abordarán temas estratégicos para el futuro inmediato. Uno de los puntos clave será decidir qué ciudades albergarán las finales del año 2027. Estas sedes corresponderán tanto a la Copa Libertadores como a la Copa Sudamericana. La selección de estos destinos busca maximizar la asistencia del público. El atractivo comercial y la infraestructura serán factores determinantes en esta elección.

Propuesta de Ignacio Alonso y Clasificación

Antes de la llegada oficial de Tapia, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dejó indicios claros sobre el cambio estructural. Alonso confirmó que habrá una Eliminatoria en un formato diferente a los habitual. Comparó el nuevo sistema con la Liga de las Naciones de Europa. Este mecanismo servirá para definir un título adicional de importancia continental. Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificadas al oficiar de sede para la competición.