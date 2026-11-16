Tapia defiende el formato de la AFA y critica la falta de competitividad en Europa

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, justificó la estructura del fútbol argentino al contrastarla con las ligas europeas, asegurando que existen más posibilidades reales de campeonato en Argentina.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, ha reafirmado su respaldo hacia la estructura vigente de la Liga Profesional de Fútbol. Ante las recientes críticas surgidas en el ámbito futbolístico, el mandatario deportivo aseguró no creer que se estén arruinando los principios competitivos del torneo local. Tapia argumentó que el formato actual genera una paridad y un nivel de incertidumbre que contrasta favorablemente con lo observado en las principales competiciones del Viejo Continente.

La defensa del formato local y la paridad

En declaraciones dirigidas a los medios, específicamente en un diálogo con el canal América TV, el titular de la AFA destacó la importancia de la competitividad intrínseca de la Primera División argentina. Tapia señaló que el sistema permite que múltiples escuderías mantengan vivas sus aspiraciones de obtener el título hasta las instancias finales del certamen. Esta dinámica, a su juicio, evita la monotonía y conserva la expectativa deportiva durante toda la temporada.

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El dirigente recordó que la Liga Profesional de Fútbol llega a la última fecha de la tabla anual con tres partidos disputándose simultáneamente. Esta situación garantiza que haya tres equipos con posibilidades reales de consagrarse campeón en ese momento crucial. Tapia consideró que esta densidad competitiva es una fortaleza del modelo argentino, pues garantiza que los clubes peleen por objetivos concretos hasta el final.

Crítica a la dominancia en las ligas europeas

Para sustentar su postura, Tapia realizó un análisis comparativo detallado con los campeonatos de élite en Europa. Apuntó específicamente la Liga Española, donde el Barcelona ocupa el primer lugar y el Real Madrid el segundo. El presidente de la AFA cuestionó la falta de paridad al observar que el cuarto clasificado se encuentra a 16 puntos, o en otras mediciones a 14 puntos, del líder. Esta brecha significativa fue utilizada para ilustrar la desconexión entre los equipos punteros y el resto de la tabla.

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La crítica se extendió también a la Liga Inglesa y a la Liga Francesa, donde identificó patrones similares de desequilibrio. En Francia, puso como ejemplo el dominio absoluto del Paris Saint-Germain, señalando que esta hegemonía resta interés a la competencia. Tapia argumentó que es una mentira afirmar que ciertos torneos son altamente competitivos cuando existe una distancia abismal entre los primeros y los siguientes puestos.

El mandatario subrayó que en esas competiciones, a menudo el mismo equipo sale campeón año tras año. Consideró que cuando la diferencia entre el tercer y el cuarto equipo es de 15 puntos, la competencia pierde su esencia porque los clubes no tienen nada real en juego después de la cuarta o quinta fecha. Este escenario, según su análisis, desmotiva a los equipos intermedios que no pueden alcanzar la cima.

El impacto deportivo y la respuesta ante River Plate

Estas declaraciones ocurren en un contexto donde Tapia también abordó las tensiones con River Plate tras las críticas vertidas sobre la organización del Superclásico. Ante los cuestionamientos, el presidente de la AFA respondió con la frase: no siempre que perdés la culpa es del otro. Esta aclaración busca establecer una línea de responsabilidad compartida ante los resultados deportivos y las controversias organizativas.

La defensa del formato actual por parte de la AFA busca reafirmar la identidad del fútbol local frente a los estándares internacionales. Tapia insiste en que la diversidad de resultados y la lucha abierta por el título son virtudes, no defectos, del sistema argentino. El objetivo es preservar la narrativa de que cada partido tiene un valor fundamental, independientemente de la posición en la tabla durante las primeras etapas.

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Al contrastar la realidad europea con la local, la directiva de la AFA intenta cambiar el discurso público sobre la calidad del torneo nacional. Al destacar que tres equipos luchan por el título en la última fecha, se resalta la efectividad del calendario y la reglamentación actual. Esta estrategia narrativa pretende consolidar el apoyo hacia la Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino como instituciones que priorizan la competitividad real.

En conclusión, las declaraciones de Claudio Tapia representan un esfuerzo por validar el modelo argentino bajo la óptica de la equidad competitiva. Al mencionar a clubes como el Barcelona, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, se establecen referentes globales para argumentar que la distancia en puntos en Europa reduce el interés deportivo. El presidente de la AFA mantiene que el formato local es superior en cuanto a la posibilidad real de todos los equipos de sumar puntos y contender por el primer lugar.