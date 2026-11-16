El presidente de la AFA, Claudio Tapia, rechazó las críticas por el Superclásico, defendió su gestión y desmintió rumores judiciales en EE.UU. durante su entrevista.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), Claudio Tapia, llevó su defensa al aire en la radio América a través del programa Dominbord, conducido por Tomás Rebord. Tapia abordó directamente la crisis de imagen tras la victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre River Plate, atribuyendo los errores del seleccionado a la falta de estrategia y no a decisiones externas.

El titular de la AFA rompió su silencio mediático para desestimar las acusaciones de incompetencia en la gestión técnica. Tapia sostuvo que los problemas del equipo nacional son responsabilidad directa de los seleccionadores y no de la dirigencia.

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Defensa ante errores técnicos en el Superclásico

Claudio Tapia rechazó rotundamente la idea de que la dirigencia asuma la culpa por los fallos en la cancha. El directivo argumentó que no puede ser responsable de los errores de arbitraje ni de las decisiones tacticás del cuerpo técnico. Tapia enfatizó que la selección no puede perder atribuyendo todo al presidente de la AFA o a los árbitros, sino que debe hacerse un análisis crítico interno.

El presidente de la AFA cuestionó específicamente la retirada del juvenil Lucas Silva a los 45 minutos en el entretiempo del último Superclásico. Tapia señaló que un jugador de 19 años sufre mucho por esa decisión y recordó que la selección jugó sin delantero, lo que hizo imposible convertir goles. Para Tapia, la responsabilidad de estos cambios y resultados recae en quienes dirigen el equipo.

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Relación con Di Carlo y gestión deportiva

Sobre la tensión pública con el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, Claudio Tapia aclaró que no existe ningún conflicto personal. Tapia afirmó que Di Carlo es un presidente legítimo elegido por los socios y que ambos tienen opiniones distintas pero respetables. El titular de la AFA descartó que las diferencias sean un problema, indicando que están abiertos a conversar si Di Carlo lo desea.

Tapia también defendió su gestión de nueve años al liderar la AFA. El directivo destacó que la Selección Argentina es la que más títulos ha ganado en esta etapa, incluyendo el Mundial, el bicampeonato de la Copa América y la Finalissima. Tapia señaló que los formatos de torneo han generado igualdad para clubes que antes no tenían oportunidades.

Desmiente rumores judiciales en Estados Unidos

El titular de la AFA abordó las investigaciones judiciales que enfrenta en Estados Unidos, negando las versiones de que el FBI lo buscaría en la final del Mundial. Tapia recordó que se especulaba con su encarcelamiento en marzo y que luego se rumoreaba que no podría entrar o salir del país. El directivo consideró absurdos estos rumores.

Tapia argumentó que si el FBI tuviera una investigación real, no la divulgaría a periodistas. El presidente de la AFA desafió a las fuentes que difunden esta información, sugiriendo que si hay investigaciones, que procedan con los procedimientos legales correspondientes. Tapia afirmó estar tranquilo y sin problemas durante el Mundial.

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Críticas a medios y datos de abonados

Claudio Tapia cuestionó la campaña mediática en su contra y los datos sobre la televisación de la Liga Profesional. Tapia se refirió a una nota de Diario Clarín que vinculaba su nombre con problemas en Binance, descartando cualquier relación. El directivo expresó su frustración por ser el blanco constante de las críticas en los medios.

Tapia desafió las cifras que indican solo 1.800.000 televidentes en Argentina. El presidente de la AFA consideró imposible que un país de 45 millones de habitantes tenga tan pocos espectadores. Tapia contrastó este número con los 12 millones de abonados al cable y señaló que el contrato de 2017 estipula 2.5 millones de usuarios para aumentar los ingresos. Tapia concluyó que los cantos en las canchas no le generan inquietud y confía en el futuro.