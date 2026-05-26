Tamara Rogouski se coronó como Miss Universo Argentina 2026

La modelo misionera Tamara Rogouski se coronó como la nueva Miss Universo Argentina 2026 en un emotivo acto que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. La modelo de 28 años de edad se desempeña como modelo desde los 12 años en pasarelas de Paraguay y Argentina.

La modelo misionera Tamara Rogouski se coronó como la nueva Miss Universo Argentina 2026 en un emotivo acto que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires .

La 28 años de edad modelo, originaria de la ciudad de Puerto Iguazú en la provincia de Misiones, se desempeña como modelo desde los 12 años en pasarelas de Paraguay y Argentina. Además de su experiencia en la pasarela, Tamara posee una licenciatura en marketing y es coach. La noche de la coronación estuvo marcada por la presencia de las 31 candidatas que se presentaron en la velada de elección y coronación de la nueva Miss Universo Argentina 2026.

El director nacional y propietario de las franquicias de Miss Universo en Argentina y Chile, Keno Manzur, estuvo presente en el acto. La presentación de la velada estuvo a cargo de Giuliano Fessia, quien presentó a las candidatas en un ambiente emocionante. La noche comenzó con una coreografía grupal a cargo de Aldana Masset y las 31 candidatas, que inauguraron la noche con energía y pasión.

El top 12 de semifinalistas incluyó a representantes de diversas provincias, como La Pampa, Río Paraná, La Rioja, Córdoba, Río Negro, Chaco, Chubut, La Plata, Misiones, Santiago del Estero, Santa Cruz y Formosa. En un momento emotivo, Tamara Rogouski recibió la corona de Aldana Masset, quien se despidió de un año en el que se destacó por ser una de las candidatas favoritas en Miss Universo Tailandia 2025.

La modelo misionera se convirtió en la primera madre en ganar el título nacional en la historia del certamen, rompiendo los esquemas tradicionales del concurso. La noche estuvo marcada por la presencia de varias personalidades, incluyendo a Guadalupe Alomar, Miss Mundo Argentina 2025, y Nazarena Mía Torrejón, Miss Earth Argentina, quienes formaron parte del jurado de la velada.

La velada de coronación de la nueva Miss Universo Argentina 2026 fue un momento inolvidable para las 31 candidatas y para la audiencia presente en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires





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