Tamara Paganini sufre una crisis de nervios en 'Gran Hermano' al recordar la muerte de sus hijos gemelos

La participante de 'Gran Hermano: Generación Dorada' vivió un momento emotivo al compartir la dolorosa historia de la pérdida de sus hijos mellizos, Vitorio y Donatella, durante una actividad en el reality show.

Este lunes, el programa Gran Hermano : Generación Dorada ( Telefe ) vivió un momento de gran tensión cuando Tamara Paganini , participante de la edición 2001, sufrió una crisis de nervios al recordar la trágica pérdida de sus hijos gemelos, Vitorio y Donatella.

Durante una actividad en la que los concursantes debían compartir sus momentos más felices, Paganini relató con emoción el día en que descubrió que estaba embarazada de mellizos después de 22 años de intentos. Sin embargo, su alegría se convirtió en dolor cuando reveló que el varón falleció al nacer y la niña murió diez días después debido a complicaciones.

La producción del programa decidió interrumpir la actividad ante la intensidad emocional del momento, y la voz del 'Big' anunció su finalización. Tamara, visiblemente afectada, rompió en llanto al describir cómo, tras años de lucha por la maternidad, su sueño se vio truncado por la tragedia. Contó que, aunque el embarazo había sido un milagro, la noticia de que uno de los bebés no sobreviviría al parto la sumió en una mezcla de esperanza y desesperación.

Al nacer, Donatella parecía estar bien, pero la alegría fue efímera, ya que Vitorio murió en sus brazos minutos después. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones, con la niña luchando por su vida en la incubadora hasta que, finalmente, los médicos les informaron que no había esperanza. La decisión de desconectarla fue devastadora para Tamara y su pareja, marcando el momento más doloroso de su vida.

Los compañeros de Tamara, conmovidos por su testimonio, permanecieron en silencio mientras ella intentaba procesar el dolor de una pérdida que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo insoportable





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