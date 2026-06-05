Talleres (RE) recibe a Deportivo Merlo en la fecha 19 de la Primera División B

Talleres (RE) y Deportivo Merlo se enfrentarán el viernes 5 de junio a las 20:00 hs en el estadio Pablo Comelli, con transmisión en vivo por LPF Play y cobertura minuto a minuto de TyC Sports. El árbitro será Sebastián Bresba.

El próximo viernes 5 de junio se disputará uno de los duelos más esperados de la Primera División B de Argentina, cuando el club Talleres de Remedios de Escalada (conocido popularmente como Talleres (RE)) reciba en su casa al Deportivo Merlo .

El encuentro, programado para iniciar puntualmente a las veinte horas, tendrá lugar en el histórico estadio Pablo Comelli, ubicado en el barrio de Remedios de Escalada, que ha sido testigo de innumerables clásicos y que volverá a vibrar con la pasión de los aficionados locales. La transmisión oficial será a cargo de la plataforma LPF Play, que ofrecerá cobertura en vivo del partido, permitiendo a los seguidores que no puedan asistir al estadio seguir cada jugada, cada falta y cada gol desde la comodidad de sus hogares.

Además, el programa de TyC Sports proporcionará un relato minuto a minuto, con análisis y comentarios de expertos que enriquecerán la experiencia del espectador, garantizando que no se pierda ningún detalle del desarrollo del encuentro. Talleres (RE) llega a este partido con la intención de consolidar su posición en la tabla, tras una serie de resultados positivos en la presente fecha 19 del campeonato.

El equipo ha mostrado una solidez defensiva notable y una capacidad ofensiva que se ha traducido en varios goles en los últimos encuentros, lo que le permite presentarse como favorito frente al público local. Por su parte, el Deportivo Merlo llega con la ambición de revertir su situación en la competición y sumar puntos fundamentales para alejarse de la zona de descenso.

El técnico del Merlo ha subrayado la importancia de mantener la concentración durante los noventa minutos y aprovechar las oportunidades que se presenten, especialmente en jugadas a balón parado, donde el club ha demostrado ser eficaz en partidos anteriores. Ambos conjuntos se encontrarán bajo la atenta mirada del árbitro Sebastián Bresba, quien será el encargado de aplicar la normativa vigente y de velar por el cumplimiento de las reglas durante los minutos de juego.

El duelo también revivirá la rivalidad histórica entre ambas instituciones, marcada por encuentros intensos y a menudo polémicos. Los hinchas de Talleres (RE) ya han comenzado a preparar cánticos y banderas que llenarán el estadio Pablo Comelli de colores y energía, creando un ambiente intimidante para los visitantes. Mientras tanto, los seguidores del Deportivo Merlo, provenientes de distintas localidades, planean llegar en gran número para animar a su equipo y demostrar su apoyo incondicional.

Se espera que el partido sea una muestra de fútbol argentino de alta calidad, con un estilo de juego que combina la garra del fútbol de barrio con la técnica de jugadores que aspiran a dar el salto a divisiones superiores. La cobertura de LPF Play y el relato de TyC Sports garantizarán que, tanto los espectadores locales como los aficionados que sigan la transmisión desde cualquier parte del país, puedan disfrutar de una experiencia completa y emocionante, mientras el árbitro Bresba vela por un desarrollo justo y sin contratiempos del encuentro





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