Talleres: oficialismo y oposición crearán mesa paritaria para reglamentar la Asamblea

Talleres de Córdoba avanza en la reglamentación de su Asamblea de Representantes mediante una mesa de trabajo paritaria de 16 miembros tras el reclamo de la minoría.

La dirección de Talleres de Córdoba y sus sectores opositores han formalizado un acuerdo estratégico para establecer un marco normativo definitivo que rija el funcionamiento de la Asamblea de Representantes, el órgano máximo de decisión de la institución. Esta decisión se concretó tras una reunión sostenida en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), donde se abordaron las solicitudes planteadas por los asambleístas de la minoría electoral.

El compromiso implica la conformación inmediata de una mesa de trabajo plural e integrada, la cual comenzará a operar a partir del próximo jueves 12. Este espacio será conformado por un total de 16 miembros en condiciones estrictamente paritarias, distribuidos equitativamente entre los 8 representantes del oficialismo y los 8 integrantes del sector opositor, con el objetivo exclusivo de redactar y aprobar el reglamento orgánico del ente.

Also read Demócratas obtienen mayoría en la Cámara de Representantes y detallan bancas

Contexto electoral y origen del reclamo normativo

La iniciativa para reglamentar este cuerpo colegiado surgió como respuesta directa a la demanda institucional presentada por los 15 asambleístas de la minoría, quienes se agruparon bajo la lista electoral Talleres Somos Todos. Este frente participó en las elecciones realizadas el octubre pasado, logrando un 13 por ciento de los votos, lo que representa un total de 1.555 sufragios válidos.

En contraste, la lista oficialista Talleres es de su gente obtuvo un respaldo del 5.67 por ciento, equivalente a 642 votos. Los comicios consolidaron la victoria contundente del frente Adelante Talleres, que recibió el 80 por ciento de los sufragios con 9.125 votos, permitiendo la reelección de Andrés Fassi como presidente del club hasta el año 2029.

Advertisement

Entre los impulsores clave de este pedido de reglamentación se destaca la figura de José Rufeil, quien se desempeñó como exvicepresidente y vocal en los primeros mandatos de la directiva actual. Su intervención fue fundamental para visibilizar la necesidad de contar con normas claras que regulen la operativa interna de la Asamblea, la cual ha estado en funcionamiento sin una reglamentación específica desde su creación en 2017.

Mecanismos de la mesa de trabajo paritaria

El resultado tangible del acuerdo entre las facciones es la creación de un espacio de diálogo estructurado que busca superar las limitaciones de las mesas de trabajo temporales que se han utilizado en años recientes. La nueva comisión especial estará compuesta por un número par de integrantes, garantizando que cada sector político interno tenga un peso idéntico en la deliberación y propuesta normativa.

Cada uno de los dos bloques políticos tendrá la responsabilidad exclusiva de seleccionar y designar a sus propios representantes dentro de esta mesa de 16 personas. Esta autonomía en la nominación busca asegurar que los participantes cuenten con el respaldo y la legitimidad necesarios dentro de sus respectivas agrupaciones para negociar los términos del reglamento.

La estrategia de trabajo se basará en la construcción de una propuesta desde una base común, tomando como insumos primarios los documentos técnicos y las propuestas normativas que ya se encuentran circulando en el ámbito del club. Este enfoque pretende evitar la duplicidad de esfuerzos y acelerar la consensuación de un texto regulatorio que defina las atribuciones, procedimientos y alcances de la Asamblea.

Posiciones de los actores institucionales

Daniel Quinteros, miembro de la Asociación Civil Más Talleres y parte del bloque que conformó el frente electoral de la minoría, calificó el acuerdo como positivo y sin precedentes recientes. Destacó que es la primera vez que se avanza con un instrumento de tal envergadura casi una década después de que la Asamblea de Representantes comenzara sus actividades, subrayando la necesidad de que el órgano tenga una vida propia y dinámica institucional consolidada.

Advertisement

Quinteros atribuyó el éxito del acuerdo al trabajo sostenido y continuo de los grupos que integran Talleres Somos Todos, quienes elevaron formalmente el planteo a la comisión directiva. Confirmó que la comisión especial para reglamentar el funcionamiento ya está configurada con ocho personas del oficialismo y ocho de la oposición, listas para iniciar labores.

Por su parte, Bruno Manzano, también asambleísta opositor, confirmó la composición paritaria del nuevo espacio de trabajo. Aclaró que la dinámica operativa dependerá de las decisiones internas de cada facción para definir quiénes de sus asambleístas o sus representantes designados conformarán el grupo de ocho miembros que participará activamente en la redacción del reglamento.

Impacto institucional y próximos pasos

La reglamentación buscada responde a la necesidad de dotar al órgano supremo de un marco jurídico interno permanente, más allá de las convocatorias puntuales realizadas durante los años. Hasta el momento, las reuniones de la Asamblea, integrada por 150 miembros, se han centrado principalmente en temas de gestión rutinaria como la aprobación de memoria y balance, estados contables, presupuestos y la representatividad ante organismos como AFA y Conmebol.

Este nuevo reglamento permitirá establecer procedimientos claros para la toma de decisiones y definirá las atribuciones exactas de los asambleístas, incluyendo las convocatorias extraordinarias para modificar el estatuto. La implementación de estas normas constituye un hito en la vida institucional de Talleres, al buscar transparencia y orden en la máxima instancia democrática del club.