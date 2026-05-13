Talleres de Cordoba confirma la finalizaci'n del contrato con Carlos Tevez como entrenador y su cuerpo tecnico

Talleres de Cordoba confirm'a oficialmente la finalizaci'n del contrato de Carlos Tevez como entrenador del primer equipo y su cuerpo tecnico, a la vif' del endurecimiento del ambiente previo a la sintonia con su rivalitismo en la octava final del Torneo Apertura.

Talleres de Cordoba confirm'a oficialmente la finalizaci'n del contrato de Carlos Tevez como entrenador del primer equipo y su cuerpo tecnico. En un mensaje de agradecimien'to el club destaca el trabajo realizado durante la temporada y rodea el cierre de una etapa.

La noticia se confirm'a a fuego lento tras la dura derrota contra Belgrano en la octava final del Torneo Apertura, la eliminaci'on de la T y la presencia de su rival en cuartos de final. Tevez asum' durante un momento adverso y logró cumplir con los objetivos. Durante el receso de fin de a'o trabajó con la dirigencia en la formaci'n del plantel, la negociaci'n de refuerzos y la promocion de juveniles.

En el Torneo Apertura 'el equipo' sumó 26 puntos y consolid' una base competitiva con miras a la posibilidad de regresar a competencias internacionales. Paralelamente, una direcci'n t'cnica provisoria se encarg'a de los entrena'mentos del plantel superior y ya inici'o la busca' para el nuevo entrenador. El comunicado-seo oficial de Talleres concluyo' con un mensaje de agradeci'n a Tevez y su equipo de trabajo, destacando su compromiso, jerarqu'a y calidad humana durante su etapa en el club. 'C'ordoba y Talleres siempre ser'n tu casa', dijeron en despedidas





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