La Mesa de Trabajo del Club Atlético Talleres y los 15 asambleístas acordaron avanzar en normas operativas y convocar a una Asamblea Extraordinaria el 1 de diciembre para ratificar cambios estatutarios.

La Mesa de Trabajo del Club Atlético Talleres y los 15 asambleístas de distintos espacios internos se reunieron este martes para evaluar los avances en la reforma estatutaria del club. Este encuentro marca un hito en la institucionalidad del albiazul, mientras el plantel superior se prepara para regresar de su licencia y comenzar la pretemporada con nuevas normas de gestión.

Alcance de la Mesa de Trabajo Estatutaria

La Mesa de Trabajo, conformada por miembros de la Comisión Directiva y los 15 asambleístas de las listas internas, continúa sus reuniones semanales para estructurar cambios normativos clave. La última sesión fue calificada como muy positiva por todas las partes, destacando la vocación de trabajo conjunto a pesar de mantener interpretaciones diferentes en varios temas pendientes.

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Los participantes acordaron priorizar dos ejes de trabajo fundamental: las cuestiones operativas del cuerpo asambleario y el diseño de espacios de trabajo periódicos. El objetivo es institucionalizar las mesas actuales dependientes de la directiva y evaluar la puesta en marcha de mecanismos de gestión introducidos tras las elecciones del año pasado.

Participación de Delegados y Posturas Oficiales

En la reunión del martes participaron por la Comisión Directiva Miguel Cavatorta, Agustín Carena, Claudia Gamarro y Valentina Testa. Por el oficialismo estuvieron presentes Agustín Santamarina y Gonzalo Barrenechea, quienes representan a la lista ganadora en el contexto interno del club.

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Por la oposición, asistieron Hugo Yagüe, Ignacio Masano, Juan Tiraboschi, Juan Ensabella, Paola Peralta, Álvaro Allende y Jorge Gordillo. Es importante señalar que la organización Club La Voz no emitió ningún comunicado oficial al respecto sobre la participación de sus representantes en esta instancia técnica y política.

El grupo de asambleístas de oposición consigna que la Comisión Directiva está considerando formalmente el pedido de Asamblea Extraordinaria iniciado por los 15 miembros. A pesar de la respuesta pendente, se avala explícitamente el trabajo de la comisión reglamentaria como un espacio legítimo de escucha, diálogo y consenso institucional.

Nuevos Mecanismos Operativos y Vacancias

Se consensuó dividir el trabajo de cada reunión en dos bloques distintos: uno enfocado estrictamente en las cuestiones operativas de la asamblea y otro dedicado a las dinámicas informativas de gestión general. Este método busca garantizar transparencia y eficiencia en la toma de decisiones.

Para el bloque operativo se definió trabajar sobre seis puntos específicos de alta complejidad. El primero trata sobre las vacancias de los asambleístas, seguido por el mecanismo de aceptación y comunicación de renuncias. El tercer punto abarca la formulación de mociones y el cuarto regula la votación nominal.

Los dos puntos restantes son el acceso a la información previo a las sesiones de asamblea y el reglamento sobre comportamiento, derechos, obligaciones e incompatibilidades del asambleísta. Estos seis ejes constituyen la columna vertebral de la nueva estructura normativa que se está construyendo con rigor técnico.

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Calendario de Reuniones y Próximos Pasos

Se asumió que el despacho formal que emita la comisión reglamentaria será refrendado o revisado por la Comisión Directiva, en tanto órgano con potestad reglamentaria conforme al actual estatuto vigente del club. Este proceso garantiza que las propuestas cuenten con la validez jurídica necesaria para su implementación.

Tras llegar a un acuerdo definitivo entre la comisión reglamentaria y los asambleístas firmantes, se realizará el pedido correspondiente de convocatoria a la Asamblea Extraordinaria. Este paso es crucial para que los cambios estatutarios sean ratificados democráticamente por el cuerpo social del club.

La próxima reunión está fijada para el próximo 1 de diciembre. En esa fecha, se presentarán propuestas de articulado jurídico para cada uno de los seis puntos del bloque operativo. Se definirá entonces el texto final de los artículos que pasarían a revisión de la Comisión Directiva para su aprobación formal.

Además, se impulsó un procedimiento de comunicación directa hacia la totalidad de los asambleístas para informar sobre el trabajo de esta mesa y sus avances progresivos. Esta medida busca permitir más aportes técnicos y garantizar que todo el cuerpo representativo tenga conocimiento del estado de la reforma estatutaria en curso.