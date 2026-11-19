El club cordobés deberá resolver la situación de 18 futbolistas cesionados antes del 31 de diciembre. Omar De Felippe analiza el plantel para la planificación de 2027 sin notificaciones de compra.

El Club Atlético Talleres se prepara para un cierre de año que definirá el futuro de gran parte de su catálogo deportivo. Con la fecha límite fijada para el 31 de diciembre, la institución cordobesa debe gestionar el retorno de 18 futbolistas cuyos pases pertenecen a la entidad albiazul. Esta fecha marca el vencimiento de distintas cesiones que afectan tanto a jugadores de categorías inferiores como a figuras destacadas en el exterior.

Cronometraje y obligación de retorno

La administración deportiva del Club Atlético Talleres enfrenta el desafío de reintegrar a dieciocho jugadores al plantel principal antes de que finalice el año calendario. Esta lista incluye a juveniles que ya tienen presencia en las divisiones superiores y a profesionales cedidos en diferentes países. El cuerpo técnico, liderado por Omar De Felippe, debe planificar cómo integrará a estos deportistas en las distintas categorías que el club mantiene activas.

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Algunos de estos casos cuentan con cláusulas de compra opcional, mientras que otros tienen un retorno incondicional establecido en sus contratos. Hasta el momento, la dirigencia del club no ha emitido ninguna declaración sobre las negociaciones en curso, pero la presión por cerrar el año con los pases bajo control es innegable para la planificación futura.

Estancamiento en opciones de compra

El DT, Omar De Felippe, es consciente de la magnitud de la tarea que se avecina al volver de las vacaciones invernales. La principal preocupación radica en la falta de respuestas por parte de los clubes cesionarios. Hasta la fecha, Talleres no ha recibido notificaciones oficiales de ninguno de los equipos involucrados que busquen hacer efectivos los derechos de compra de los futbolistas prestados.

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Este silencio administrativo mantiene las situaciones abiertas de cara al próximo mercado de pases. Omar De Felippe deberá evaluar si los jugadores regresados tienen capacidad para integrarse a la primera división o si la estrategia correcta es volver a cederlos. La ausencia de comunicaciones claras obliga a la institución a preparar escenarios alternativos para el mercado de 2027.

Casos específicos y rendimiento deportivo

Entre los retornos obligatorios se destaca el volante Lucas Suárez, quien suma 32 presencias en la temporada de la Primera Nacional con dos goles. Su cesión a Sarmiento finalizó el 31 de diciembre sin opción de compra. También regresa el defensor colombiano con 27 partidos jugados en 2026, compitiendo en la Liga colombiana, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana desde 2025.

Otro caso significativo es el del delantero que fue cedido a Unión, donde registró 30 presencias, dos goles y cinco asistencias durante el año. Su préstamo vencía el 31 de diciembre sin que se hubiera anunciado una continuidad. Asimismo, el arquero surgido de las inferiores regresa tras ser prestado con una opción de compra al 50 por ciento, una de las cláusulas más activas en el listado.

Impacto en la planificación de 2027

El año 2027 quedará marcado por la incertidumbre en la nómina del Club Atlético Talleres. Omar De Felippe tendrá la difícil tarea de seleccionar qué futbolistas pueden ofrecer alternativas para la próxima temporada y cuáles podrían ser objeto de nuevas negociaciones. La planificación deportiva debe contemplar estos casos como situaciones abiertas debido a la falta de respuestas.

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La dirección técnica debe analizar si los jugadores regresados aportan soluciones inmediatas o si deben ser destinados a categorías inferiores para su desarrollo. Esta disyuntiva define no solo la composición del plantel, sino también las estrategias de venta en el futuro mercado de pases. El retorno de figuras como Humberto Bravo, ídolo histórico, contrasta con la realidad actual de los jóvenes que deben rendir cuentas en diciembre.