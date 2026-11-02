Talleres busca director deportivo: Burdisso lidera la lista ante reestructuración

Talleres de Córdoba avanza en su reestructuración deportiva priorizando a Nicolás Burdisso, mientras analiza a Bassedas y Lussenhoff bajo la gestión de Fassi.

La directiva de Talleres, conducida por el presidente Andrés Fassi, ha iniciado formalmente un proceso de reestructuración integral en el área de fútbol profesional del club cordobés. Este cambio organizativo tiene como objetivo principal la contratación de un nuevo director deportivo, una figura clave para modernizar la gestión deportiva y alejarla de la dependencia de figuras internas.

En este contexto, el nombre que ocupa el primer plano de las negociaciones es el del ex futbolista internacional Nicolás Burdisso. El presidente albiazul ya ha mantenido conversaciones iniciales con el ex defensa, quien nació en Altos de Chipión y cuenta con una trayectoria sólida en roles directivos en Boca Juniors, Fiorentina y Monza. Desde ambas partes se han reconocido los diálogos, aunque se advierte que la incorporación no será un proceso sencillo.

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Interés compartido y complejidades logísticas

La llegada de Burdisso a Talleres enfrenta obstáculos significativos, principalmente debido a su fuerte arraigo en Buenos Aires y a la existencia de otros proyectos deportivos que el manager está evaluando en este momento. Esta situación ha abierto la puerta a la competencia por sus servicios, especialmente con Racing Club, donde la gestión de Sebastián Saja como director deportivo atraviesa un período de intensos cuestionamientos por parte de la afición.

Además de la rivalidad con el club de Avellaneda, la figura de Burdisso también ha sido mencionada en el ámbito de Independiente. Gastón Gaudio, candidato a la presidencia del club rojo, reveló recientemente que el ex defensor lo asesoró en materia futbolística de cara a un eventual mercado de pases, si finalmente resulta electo en las elecciones programadas para el próximo 13 de diciembre.

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Opciones externas y experiencia contrastada

Mientras Talleres espera una definición definitiva sobre la posibilidad de sumar a Burdisso, la dirigencia albiazul está analizando otras alternativas con perfiles de alto nivel. Una de las opciones más destacadas es Cristian Bassedas, un dirigente deportivo con amplia experiencia en el fútbol argentino que trabajó en Audax Italiano hasta febrero de este año. Sus antecedentes más notables incluyen su primera gestión en Vélez Sarsfield entre 2008 y 2015.

Durante su etapa en el conjunto de Liniers, Bassedas fue impulsor de decisiones históricas, como la contratación del entrenador Ricardo Gareca. Esta medida marcó el inicio de uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del club, el cual culminó con la obtención de cuatro títulos locales. Bassedas regresó posteriormente a la institución entre 2021 y fines de 2023, en una etapa que estuvo marcada por complejidades tanto deportivas como institucionales.

Alternativas locales y cambio de estrategia

Otro nombre que surgió con fuerza es el de Federico Lussenhoff, conocido como el Colorado, quien vistió la camiseta de Talleres entre 2008 y 2010. Actualmente a la espera de nuevos desafíos, Lussenhoff viene de desempeñarse como director deportivo en Rosario Central. Su valor radica en su profundo conocimiento de la cultura y la estructura del club albiazul, lo que podría facilitar una transición más fluida.

También se ha mencionado a Agustín Alayes, aunque las conversaciones mantenidas con él durante el año pasado no prosperaron debido a su reincorporación a la estructura deportiva de Estudiantes de La Plata. Asimismo, el ex delantero Diego Milito ha mostrado apoyo público hacia Burdisso, invitándolo a recorrer el Predio de Ezeiza y destacando su capacidad de liderazgo. Este movimiento marca un cambio significativo en la estrategia de Fassi, quien hasta ahora había promovido a directores internos como Pablo Guiñazú, Juan Manuel Peláez y Juan Pablo Fassi.