Tala Rugby Club bicampeón del Top 10 A tras vencer a La Tablada

Tala Rugby Club revalidó su título al derrotar a La Tablada en la final del Top 10 A de la UCR, consolidándose como el máximo ganador de la historia del certamen provincial.

El Tala Rugby Club revalidó su título al derrotar a La Tablada en la final del Top 10 A de la Unión Cordobesa de Rugby. El bicampeón local mostró mayor efectividad y controló los tiempos del encuentro para confirmar su dominio actual.

Tala confirma dominio tras nueve años de espera

La final reunió a dos clubes con gran historia provincial que no se enfrentaban en una definición desde hacía nueve años. Ante un gran marco de público, Tala manejó el juego con precisión y construyó una victoria decisiva.

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El equipo local revalidó el título logrado la temporada pasada y sumó una nueva estrella a su trayectoria histórica. Este logro lo mantiene como el máximo ganador de la historia del certamen cordobés.

De Vértiz destaca el valor emocional del triunfo

De Vértiz coronó su actuación con un try de gran factura y resaltó el significado especial de ganar ante su gente. Jogar en casa contra su clásico rival con familia y amigos afuera representa una felicidad enorme para el jugador.

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De Vértiz recordó cómo tomó la decisión clave al ver al último defensor y ejecutar una patada precisa. Tras el encuentro, destacó el esfuerzo gigante realizado desde principios de año y la dedicación en la pretemporada.

Vittar analiza la identidad del plantel bicampeón

Vittar también resaltó la identidad construida por el grupo a lo largo de la campaña deportiva. El plantel se formó desde el comienzo del año y entró a la cancha con una identidad clara y definida.

Vittar afirmó que el equipo recibe la orden de animarse a hacer lo que la situación requiere. Esta mentalidad colectiva fue fundamental para alcanzar el momento culminante del torneo provincial.

Historia de la rivalidad y próximos desafíos

La anterior definición entre ambos clubes había sido en 2017 cuando La Tablada reafirmó su protagonismo histórico. Esta nueva edición renovó una de las rivalidades más tradicionales del rugby cordobés de las últimas décadas.

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Con los festejos recién iniciados, el plantel ya puso la mirada en el próximo desafío competitivo. Desde mañana habrá que pensar en el siguiente objetivo tras celebrar con quienes ya no están presentes.