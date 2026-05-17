Taiwanese President Rejects Military Negotiation and Reiterates Alliance with US

Taiwanese President Lai Ching-te asserted that his country will not be 'sacrificed' or 'used' as a bargaining chip in military negotiations, reaffirming Taiwan's alliance with the United States and its opposition to any military threats from China. He also expressed caution regarding Donald Trump's recent remarks about future arms sales, stating that they do not change Taiwan's official policy stance.
El presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó que la isla no será 'sacrificada ni objeto de intercambio' después de que Donald Trump pusiera en duda nuevas ventas militares y calificara a Taiwán como una herramienta de negociación con Chinadespués de que Donald Trump pusiera en duda la continuidad de nuevas ventas de armas y describiera a Taiwán como una herramienta de negociación con Chinadespués de que Donald Trump pusiera en duda la continuidad de nuevas ventas de armas y describiera a Taiwán como una herramienta de negociación con China.
Las declaraciones de Lai representaron su primera respuesta directa a la reciente cumbre celebrada en Pekín entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, encuentro que despertó preocupación en Taiwán sobre el futuro del respaldo estadounidense a la isla autónoma. En la imagen, publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán, el presidente Lai Ching-te habla en una conferencia de prensa sobre 'la Sociedad Taiwán-Estados Unidos para la Prosperidad Económica' en Taipéi.
En una entrevista emitida por Fox News al concluir su visita a China, Trump señaló que todavía no aprobó un nuevo paquete de armas por unos, y las declaraciones de Lai generaron inquietud en Taiwán
