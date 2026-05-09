Algunos equipos que se mueven en la lucha por el título tras un partido entre Tolima y Pasto.

La tabla de posiciones de la Categoría Primera A de Colombia muestra a Atlético Nacional en solitario en la cima del podio con 40 puntos tras ganar 19 partidos y perder 13, seguido por Junior con 35 puntos.

La actual decencia está liderada por Pasto, con 34 puntos, seguido por América de Cali con 33 puntos. Las subidas y bajas de la tabla de posiciones indican cambios en los números entre semana, por lo que es fundamental seguir la evolución para conocer a los candidatos que avanzarán a las semifinales del torneo





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Categoría Primera A De Colombia Tabla De Posiciones Partido Entre Tolima Y Pasto Evolución De Equipos En La Lucha Por El Título

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