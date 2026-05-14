Tabar admitió evasión en construcción y justificó con Adorni

Matías Tabar, el contratista que realizó la remodelación en la casa del country Indio Cuá de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz, admitió que la evasión en el mundo de la construcción es "muy normal" y justificó su caso con Adorni. Tabar también afirmó que "ninguna persona" de la Argentina puede solventar la construcción con sus ingresos y que los pagos siempre fueron en efectivo.

Matías Tabar , el contratista que realizó la remodelación que Manuel Adorni hizo en su casa del country Indio Cuá en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz y por la que el Jefe de Gabinete pagó 245 mil dólares, hundió todavía más al hombre de confianza de Javier y Karina Milei que hoy está en la mira de la justicia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

En diálogo con Radio Rivadavia, Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó a Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo. Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura".

Y siguió: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar". Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo".

"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó





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