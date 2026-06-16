Túnez despide a Lamouchi y considera a Hervé Renard como nuevo técnico en pleno Mundial

Tras la humillante derrota ante Suecia, la federación tunecina rompe con Sabri Lamouchi y estudia la contratación del experimentado francés Hervé Renard para intentar revertir una campaña en crisis.

Tras la sorpresiva eimpotante derrota de Túnez en su primer partido del Mundial ante Suecia, la federación tunecina tomó una decisión inesperada: puso fin al mandato de Sabri Lamouchi y anunció la posible llegada de Hervé Renard como nuevo entrenador de la selección.

La goleada sufrida en la partida inaugural, con un marcador que dejó a la afición y a los jugadores devastados, desencadenó una ola de críticas internas y externas. Las expectativas sobre el equipo, que había mostrado un desempeño sólido en la fase de clasificación y aspiraba a disputar la siguiente ronda, se vieron truncadas por una actuación que estuvo muy por debajo de lo esperado.

Ante la urgencia de revertir la situación, la junta directiva optó por un cambio estructural que ha sorprendido a la comunidad futbolística: no se recurrirá a un auxiliar del cuerpo técnico ya presente en la concentración, sino que se buscará la figura de un entrenador con trayectoria internacional y capacidad probada para revertir crisis en torneos de alto nivel. El nombre que ha surgido como candidato principal es el del francés Hervé Renard, técnico con una extensa hoja de vida que incluye títulos de la Copa Africana de Naciones con Zambia y Costa de Marfil, además de haber dirigido selecciones en continentes diversos.

Renard fue despedido de la dirección de Túnez en abril, pocas semanas antes del inicio del torneo, después de un desacuerdo con la federación. Sin embargo, su salida prematura no le impidió regresar al escenario mundialista, ofreciéndole una segunda oportunidad para demostrar sus habilidades tácticas y de gestión.

De concretarse su nombramiento, Renard dispondrá de apenas unos entrenamientos para implantar sus ideas, redefinir la organización defensiva y motivar a los jugadores antes del próximo enfrentamiento de Túnez contra un rival cuya identidad no se ha revelado en los reportes actuales. Ese partido será decisivo: una nueva derrota podría sellar la eliminación temprana del conjunto tunecino, mientras que una victoria abriría la puerta a la esperanza de avanzar.

La llegada de Renard implicaría un hecho poco habitual en la historia de los mundiales, pues rara vez un país contrata a un entrenador foráneo en mitad de la competición sin antes haberlo tenido en su cuerpo técnico. La medida refleja la magnitud de la presión que recae sobre la dirigencia tunecina, que ha decidido apostar por una solución de gran impacto para intentar rescatar una campaña que ya muestra serios signos de fracaso.

Además, el vínculo de Renard con la histórica victoria de Arabia Saudí sobre Argentina en Qatar 2022 le ha granjeado notoriedad en los medios argentinos, lo que añade una capa adicional de interés mediático al proceso. Mientras se aguarda la confirmación oficial, la noticia ya genera conversaciones intensas en los foros futbolísticos internacionales, con analistas que señalan que el entrenador francés tendrá la tarea titánica de volver a encender la chispa de un equipo golpeado y, de hacerlo, devolverle a Túnez la posibilidad de seguir soñando con una clasificación a la siguiente fase del torneo





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