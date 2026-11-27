El economista Enrique Szewach analiza el impacto de los fondos chinos para pagar vencimientos de deuda, la intervención del BCRA en el mercado cambiario y la gestión técnica de las reservas de oro del Banco Central.

El economista y exdirector del Banco Central, Enrique Szewach, realizó un análisis exhaustivo sobre las variables del programa financiero del Gobierno nacional, centrándose en los compromisos de deuda externa y la acumulación de reservas. Durante su intervención en un programa de streaming, detalló cómo el Ministerio de Economía está abordando los desafíos inmediatos en la cotización cambiaria y la gestión de los vencimientos programados para los próximos meses.

Uso de 5.000 millones de dólares del swap con China

El Gobierno nacional activó 5.000 millones de dólares del acuerdo de swap de monedas con la República Popular China para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras inmediatas. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó esta medida como una herramienta clave para despejar la incertidumbre sobre el primer tramo de pagos. Este recurso bilateral permite al ejecutivo cumplir con los vencimientos sin depender exclusivamente de los flujos internos o del mercado de capitales internacional en este momento crítico.

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Estrategia de pagos y vencimientos de deuda

Szewach precisó que la atención principal de los mercados financieros se concentra en el cumplimiento estricto del cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía. El plan oficial contempla afrontar obligaciones por un total de 25.000 millones de dólares durante el próximo ejercicio fiscal. El especialista subrayó que, al contar con los 5.000 millones de dólares activos del swap, el país tiene cobertura suficiente para pagar los vencimientos de enero, los cuales ascienden a casi 5.000 millones de dólares, eliminando así una de las mayores incógnitas del mercado.

Intervención del BCRA en el mercado cambiario

En relación con la dinámica del mercado de divisas, Szewach explicó que el Banco Central decidió no intervenir con compras directas de dólares en las últimas jornadas. Esta decisión estratégica busca moderar la presión alcista sobre la cotización oficial, ya que cualquier compra del ente monetario incrementa la demanda y, por ende, el precio de la divisa. La entidad actúa deliberadamente como un demandante que contiene la subida, priorizando la estabilidad del tipo de cambio sobre la acumulación inmediata de reservas en este período.

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Control de la brecha mediante bonos y Anses

Aunque el Banco Central se abstuvo de comprar dólares en el mercado físico, sí intervino activamente en otros frentes para contener la brecha entre las cotizaciones bursátiles y el tipo de cambio oficial. La entidad, junto con la Anses y el Palacio de Hacienda, operó vendiendo bonos en el mercado de contado con liquidación. Esta estrategia de oferta de instrumentos financieros permite absorber liquidez y reducir la diferencia de precios, aunque Szewach advirtió que la falta de compras de divisas posterga la mejora cuantitativa en el nivel de las reservas internacionales.

Respaldo técnico a la gestión de reservas de oro

Ante las cuestionamientos de la oposición, Szewach desestimó cualquier irregularidad en las operaciones con las reservas de oro del Banco Central, defendiendo los criterios técnicos de cobertura. Explicó que el Banco Central ejecutó una operación financiera reglada por protocolos antiguos para comprar un seguro contra una caída pronunciada del precio del metal. Consideró razonable la relocalización de los lingotes en plazas internacionales como Suiza o Londres, ya que esto permite obtener rendimientos financieros o utilizarlos como garantía para operaciones, en lugar de mantenerlos inertes en Argentina.