Sydney Sweeney defiende su personaje en Euphoria

La actriz defendió el enfoque creativo detrás del personaje de Cassie Howard en la serie de HBO.

La actriz Sydney Sweeney defendió su personaje en Euphoria , luego de las críticas por contenido sexual . La intérprete de 28 años compartió imágenes del set de la serie de HBO y escribió: 'Se llama actuar'.

La publicación llegó después del estreno del último capítulo de la última temporada. En las imágenes, Sweeney aparece con varios compañeros del elenco, incluyendo Jacob Elordi y Alexa Demie. También se pueden ver imágenes de la actriz sola, luciendo algunos de los looks más comentados de esta temporada. Entre ellos, con un disfraz de perrito que se hizo viral y luciendo otros atuendos.

El personaje de Sweeney, Cassie Howard, atraviesa una de las etapas más extremas de su recorrido en esta temporada. Intenta convertirse en una creadora de contenido para adultos a través de una cuenta de OnlyFans con el objetivo de financiar su boda. Por este motivo, la trama generó críticas tanto entre espectadores como entre creadoras de contenido de la plataforma, que cuestionaron la representación del trabajo sexual y señalaron que algunas escenas resultaban humillantes.

Sin embargo, Sweeney defendió el enfoque creativo detrás del personaje y dejó en claro que entiende estas escenas como parte de su trabajo. Si bien algunos seguidores se mostraron disconformes con su postura, otros la respaldaron en las redes sociales con comentarios que resaltaron su desempeño interpretativo. El showrunner de Euphoria, Sam Levinson, elogió públicamente a la actriz y reveló que fue ella quien defendió algunas de las escenas que inicialmente él pensaba suavizar.

'Cuando escribí la historia pensé que quizá no necesitábamos tantos desnudos o que había maneras de evitar ciertas cosas. Ella me miró y me dijo: '¿Es broma? Estoy interpretando a una modelo de OnlyFans. ¿Me estás diciendo que vas a evitar el tema?

' Además, el realizador resaltó el profesionalismo de la actriz y mencionó que se dio una gran confianza mutua al momento de construir el personaje. 'Ella es totalmente intrépida y siempre llega preparada y dispuesta para darlo todo', sostuvo.

Entre las escenas que causaron mayor indignación entre muchos espectadores destaca uno de los momentos en que Cassie aparece realizando transmisiones y videos para sus seguidores en situaciones cada vez más extremas y humillantes, y uno de los suscriptores le ofreció 700 dólares para cumplir una práctica degradante. Allí, el personaje muestra alcanzar un límite emocional y psicológico, evidenciando hasta qué punto acepta exponerse para sostener su creciente fama online y la atención masculina.

En otras situaciones, la protagonista aparece grabándose con juguetes sexuales, enviando ropa interior usada a sus suscriptores y filmando otros videos sugestivos a pedido de los usuarios de la plataforma





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