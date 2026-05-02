Suspensión del Programa MESA: Ajuste Fiscal y Tensiones en el Gobierno de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires suspendió el programa MESA, una caja de alimentos destinada a familias de bajos recursos, debido a la falta de fondos y a la reducción de la ayuda nacional. La medida generó controversia y tensiones dentro del oficialismo, evidenciando la difícil situación financiera de la provincia.

Un cartón con seis huevos, más blancos que marrones, junto con una botella de medio litro de aceite, medio kilo de arroz, medio kilo de harina, un paquete de levadura y un litro de leche.

A esto se suman una lata de tomate triturado, otra de lentejas y otra de arvejas verdes. Estos son los nueve productos que componen el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, conocido como MESA. Es decir, los alimentos que se entregaron en una caja de cartón a casi 2.100.000 familias con hijos estudiantes en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires hasta el mes pasado.

La ayuda se distribuía mensualmente, y los Consejos Escolares de los 135 municipios eran los encargados de armar estos módulos. Es importante destacar que estos organismos no operan de forma independiente, ya que sus presidentes responden a las autoridades municipales y son elegidos junto con los intendentes o concejales en elecciones de medio término. Las marcas de los productos no eran ampliamente conocidas, pero cumplían con los valores nutricionales requeridos.

Si bien esta caja no resuelve por completo las necesidades alimentarias de una familia, contribuía a mitigar el hambre, especialmente en los sectores más vulnerables del Gran Buenos Aires, donde la falta de recursos hace que saciar el apetito sea una preocupación constante. El programa MESA no es económico, con un costo mensual que oscila entre los 28.000 y 30.000 millones de pesos.

Estos fondos provenían de la provincia, que administra un presupuesto limitado y en constante crecimiento, en contraste con la situación financiera nacional. En otras palabras, las finanzas públicas bonaerenses presentan un déficit significativo. El jefe de Economía de Kicillof, Pablo López, constantemente recuerda a los otros 15 ministros del gabinete la realidad financiera, utilizando la frase popularizada por Javier Milei: 'No hay plata'. La necesidad de un ajuste fiscal es evidente.

Aquellos que analizan detalladamente los ingresos y gastos de la administración provincial advierten que, sin una reducción significativa del gasto (un ajuste que en el Partido Justicialista nadie se atreve a llamar 'motosierra'), 'en el último semestre del año tendremos serios problemas para pagar los salarios de los casi 600.000 empleados provinciales'. Un alto funcionario, que lleva tiempo observando esta situación, señala que la brecha entre los ingresos y los gastos es cada vez mayor.

Desde 2023, se han incorporado casi 80.000 nuevos empleados estatales en Buenos Aires. Entre febrero y marzo, Axel Kicillof se convenció, o fue convencido, de la necesidad de reducir el gasto. Y para mantener la narrativa progresista en contraposición a las políticas de Milei, se consideró preferible asumir el costo político de un recorte, culpando a los libertarios de la situación.

Un dirigente político explica que se propuso a Kicillof que, en lugar de implementar pequeños ajustes que generarían un rechazo interno mayor, se realizara un cambio drástico en las cuentas y se responsabilizara a los libertarios de la medida. Kicillof finalmente decidió suspender la entrega de la caja alimentaria del programa MESA por 90 días a partir de mayo. Inicialmente, este ajuste pasó desapercibido para los medios de comunicación, pero pronto generó controversia dentro del oficialismo.

El senador provincial Mario Ishii fue el primero en criticar la suspensión del programa, argumentando que se estaba recortando la comida de los pobres, aunque se sospecha que sus declaraciones fueron motivadas por Máximo y Cristina Kirchner. Otros intendentes, como Eva Mieri, también expresaron su rechazo a la medida.

Kicillof justificó la suspensión argumentando que el programa MESA se implementó durante la pandemia y fue financiado con ayuda del gobierno nacional, aportando la provincia el 60% y la nación el 40%. Con la asunción de Milei, la nación dejó de aportar ese 40%, lo que implica un costo adicional de casi 12.000 millones de pesos mensuales para la provincia a partir de 2025.

La medida ha generado incomodidad en todos los niveles del gobierno, incluyendo a los intendentes, que son los primeros en recibir las críticas de los vecinos. Recientemente, varios intendentes se reunieron y marcharon al Ministerio de Capital Humano para expresar su descontento a Sandra Pettovello por la falta de recursos





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