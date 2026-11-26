La anulación de las PASO obliga al peronismo a resolver su atomización mediante una interna partidaria, eliminando el riesgo de choque de mercado que temía Javier Milei.

La decisión de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) ha posicionado al peronismo frente a un desafío histórico: resolver su profunda fragmentación interna a través de una elección interna partidaria. Este mecanismo, que nunca antes había fallado en unir al space peronista en nueve ediciones anteriores salvo la disputa entre Massa y Grabois en 2023, ahora se presenta como la única vía para evitar una dispersión del voto que podría desestabilizar la competencia electoral.

Lógica Histórica y Funcionamiento del Mecanismo

Las PASO habían sido percibidas tradicionalmente por el establishment peronista como un peligro estructural para su hegemonía. Durante décadas, el mecanismo funcionaba mediante la declaración formal de aspirantes a candidatos, seguido de una selección posterior basada en encuestas o negociaciones políticas estratégicas, culminando en la designación de una candidatura única. Esta dinámica evitaba la competición real, transformando la primaria en un filtro burocrático más que en un mecanismo democrático de resolución de disputas.

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La excepción a esta regla se produjo en 2015, cuando el peronismo permitió primarias abiertas dentro de las coaliciones opositoras. En situaciones de desavenencias internas extremas, como ocurrió en la disputa entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, la falta de un mecanismo unificador generaba una división directa del voto peronista, debilitando su posición frente a la oposición y demostrando la fragilidad del sistema cuando no hay consenso previo.

Atomización del Espacio y Rol de Cristina Kirchner

En el contexto actual, Axel Kicillof enfrenta la difícil tarea de avanzar con una candidatura que lleva tres años de preparación y concentra la mayor intención de voto dentro del peronismo, sin poder contar con la bendición explícita de Cristina Kirchner. La situación política ha generado una atomización significativa, con no menos de seis posibles candidatos peronistas en la carrera, incluyendo a Massa, quien se ha fortalecido mediante su alianza con el gobierno, y otro postulante cercano a los gobernadores provinciales.

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El riesgo de dispersión electoral es crítico, especialmente considerando la posición de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien desde su prisión domiciliaria en San José 1111 ejerce una influencia diferente a la de otros tiempos. Los asesores legales de Kirchner han insistido en la posibilidad de su candidatura para una interna, una opción que los sectores más radicales del espacio podrían apoyar si consideran que el candidato oficial es demasiado tibio y alejado de las bases históricas del movimiento.

Beneficios para Javier Milei y Riesgo de Mercado

Por otro lado, Javier Milei celebra esta resolución al evitar el riesgo de una primaria oficialista que pudiera consolidar a Patricia Bullrich como competidora. Bullrich no solo ha demostrado poseer un voto propio consolidado, sino que también cuenta con la simpatia de buena parte del círculo rojo, evidenciado en sus frecuentes objeciones al plan económico. Una primaria oficialista podría movilizar al votante del PRO a votar masivamente a Bullrich, generando una derrota interna para Milei.

Al quedar eliminadas las primarias obligatorias, Milei asegura que lo más costoso que puede enfrentarle el protagonismo de Bullrich es la nominación a la vicepresidencia, manteniéndolo a salvo del llamado voto de mercado. Esta situación contrasta con lo ocurrido a Mauricio Macri, quien tras una sorpresiva derrota en las PASO de 2015 enfrentó una devaluación inmediata, un salto en el índice de riesgo país y una fuga masiva de depósitos bancarios.

Impacto Real en la Movilización Política

La ausencia de una herramienta primaria obligatoria transforma radicalmente la naturaleza de la competencia interna peronista. Sin la validación popular directa, las votaciones quedan sujetas a la capacidad de movilización del aparato partidario en lugar de la seducción electoral. Esta dinámica, que favorece al gobernador Kicillof por su llegada privilegiada al conurbano, elimina el miedo a un choque financiero inmediato que paralizaría la toma de decisiones económicas hasta que las urnas confirmaran los resultados.

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Los especialistas están analizando modelos al estilo de las primarias estadounidenses, donde cada región geográfica elige a la corriente que mejor la representa, como alternativa para dirimir las diferencias internas. Sin embargo, todos coinciden en que una interna organizada por el propio partido dista de ser similar a las PASO, consolidando una estrategia política centrada en la logística interna y la lealtad partidaria en lugar de la apertura democrática.