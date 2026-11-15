Suspensión de Madryn ante Maipú por bomba y controversia médica en la Primera Nacional

El encuentro entre Deportivo Madryn y Maipú fue suspendido por una bomba de estruendo que afectó al arquero Nahuel Galardi, generando un debate sobre diagnósticos médicos y el futuro en la Primera Nacional.

El encuentro correspondiente a la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional, buscador del segundo ascenso a la Liga Profesional, fue suspendido abruptamente cuando el equipo patagónico Deportivo Madryn lideraba la marca por 3 a 1. La decisión del árbitro Bryan Ferreyra de interrumpir el partido se produjo tras una agresión física y verbal hacia el arquero visitante, Nahuel Galardi, como consecuencia directa de una bomba de estruendo detonada cerca de la portería. Este incidente ha generado una disputa inmediata entre ambas entidades, centrada en la veracidad de los diagnósticos médicos y la conducta de los hinchas, dejando el desenlace de la serie en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Detalles del incidente y la detención del partido

El caos se desató en los últimos diez minutos del encuentro, cuando el conjunto de Madryn celebraba una ventaja que lo colocaba cerca de la clasificación. Ante esta perspectiva, el público local lanzó fuegos artificiales desde la tribuna para festejar el probable empate, el cual habría sido suficiente para que el equipo patagónico avanzara por ventaja deportiva. Inmediatamente después de la detonación, Galardi cayó al piso y los jugadores de Madryn intentaron que se reincorporara para finalizar el duelo, mientras que el equipo mendocino, liderado por Enzo Pérez, exigía el respeto a la atención médica de su compañero. Este enfrentamiento entre ambos grupos se prolongó durante casi una hora, generando un caos en el estadio que impidió la continuidad normal del juego.

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La situación se tornó crítica cuando los futbolistas de Maipú frenaron el vehículo médico que transportaba a Galardi hacia el vestuario en lugar de la ambulancia, argumentando la necesidad de un traslado adecuado. El árbitro Bryan Ferreyra, quien presenció la disputa, pareció mostrar reluctance para permitir que el juego prosiguiera, realizando gestos que insinuaban la retirada del equipo. Ante la imposibilidad de controlar la situación y la negativa de los jugadores de ambos bandos a cooperar, Ferreyra convocó a los capitanes para anunciar la suspensión oficial del encuentro, trasladando la responsabilidad de la resolución final a los organismos disciplinarios de la asociación.

Disputa entre partes médicas y certificados contradictorios

La controversia se intensificó horas después con declaraciones en caliente de la dirigencia de Madryn, que sugirió que el arquero había exagerado sus lesiones. El club patagónico publicó un comunicado detallando que sus profesionales del Servicio de Emergencias Privado evaluaron a Galardi en el campo sin encontrar daños y que, al ser trasladado al Sanatorio Privado Santa María para una segunda evaluación, no se registraron hemorragias ni impedimentos físicos. Según su versión, el jugador conservaba la fuerza simétrica y estaba orientado en tiempo y espacio, lo que permitiría su continuidad en el terreno de juego.

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Por su parte, Club Maipú respondió con contundencia presentando un certificado médico oficial de la clínica donde fue atendido su guardameta. Este documento, firmado por el doctor de Guardia Central, diagnostica una conmoción acústica provocada por el impacto del proyectil pirotécnico. El informe detalla síntomas como tinnitus, cefalea y fotofobia, indicando que el futbolista debe cumplir 48 horas de reposo y someterse a exámenes complementarios para descartar secuelas. Este diagnóstico oficial contradice directamente las afirmaciones iniciales de Madryn sobre el estado físico del jugador.

No obstante, la disputa no finalizó con el primer certificado. Deportivo Madryn emitió una nueva acusación poco después, alegando que el documento difundido por Maipú era apócrifo. El club patagónico puso a disposición el certificado médico original emitido por el Sanatorio Privado Santa María, señalando que en este documento se observa el sello original del profesional con su número de matrícula, lo que supuestamente refuta la autenticidad de la versión presentada por el equipo visitante. Esta contradicción entre los informes médicos añade una capa de complejidad legal y deportiva al caso.

Impacto en la clasificación y rol de la AFA

El desenlace de esta suspensión tiene implicaciones directas en la trayectoria de ambos clubes dentro del torneo. Mientras Madryn consideraba la serie definida por la diferencia de goles y el tiempo restante, la intervención de la autoridad arbitral y la subsiguiente suspensión obligan a reevaluar las posibilidades de acceso a la siguiente etapa. La resolución quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, un organismo que analizará tanto la conducta de los hinchas como las posibles faltas administrativas de las instituciones en la gestión del incidente y la presentación de documentación.

El contexto institucional alrededor de esta resolución puede ser relevante debido a la relación cercana que mantiene el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, con los dirigentes del club patagónico. Esta conexión podría influir en la percepción pública sobre la imparcialidad del proceso, aunque la decisión final se basará estrictamente en los reglamentos vigentes y las pruebas presentadas. La tensión entre los equipos de Mendoza y la Patagonia ha elevado el perfil de la disputa, convirtiendo este episodio en un caso de estudio sobre la seguridad en los estadios y la gestión de crisis deportivas.

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Las autoridades deben determinar ahora si la suspensión fue justificada por la seguridad de los jugadores o si existen faltas graves que impliquen sanciones adicionales para los clubes implicados. La evaluación de la bomba de estruendo y su impacto en la salud de Galardi es el eje central de la investigación. Mientras se espera el fallo, el futuro de ambos equipos en la búsqueda del ascenso a la Liga Profesional permanece incierto, marcado por la controversia y la falta de consenso sobre los hechos ocurridos en el último minuto del partido.