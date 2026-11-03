Suspensión de la Mesa Política y Tensiones entre Karina y Bullrich

La reprogramación indefinida de la Mesa Política en Casa Rosada revela la fractura interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich, quienes compiten por el liderazgo y la candidatura presidencial.

La dinámica política interna del gobierno argentino experimentó una nueva fractura visible con la segunda suspensión consecutiva de la Mesa Política, el principal espacio de coordinación interministerial que preside Karina Milei en la Casa Rosada. La cancelación del encuentro semanal, que habitualmente reúne a los principales ministros y funcionarios estratégicos, se produce en un contexto de tensión creciente y disputas de poder dentro de La Libertad Avanza. Las autoridades oficiales justificaron la medida citando la agenda de viajes internacionales de algunos integrantes y la organización de la visita del Papa León XIV, pero la realidad política sugiere un escenario de fragmentación institucional más profundo.

Suspensión de la Mesa Política por Viajes a Washington

La Mesa Política, organismo clave para la articulación de políticas públicas y la defensa conjunta del proyecto gubernamental, no se reunió esta semana debido a la ausencia de dos miembros fundamentales. Dos de los integrantes partieron hacia Washington para actuar como veedores en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un motivo que fue utilizado oficialmente para cancelar el encuentro. A pesar de las explicaciones brindadas desde la Casa Rosada el lunes por la noche, la falta de reprogramación para los días subsiguientes indica una posible estrategia de desgastante espera o una desconexión funcional entre los equipos de trabajo.

Also read Karina Milei y Jorge Macri se mostraron juntos por preparativos para la llegada del Papa

La noticia oficial confirmó que, debido a las cuestiones de agenda vinculadas a la organización de la visita del Papa León XIV, así como a la ausencia de Santiago Devitt y Eduardo Menem, no habría nueva fecha de reprogramación del encuentro para esta semana. Esta decisión técnica enmascara una realidad política donde cada vez más actores dentro del gobierno consideran que la Mesa Política ya no funciona como un mecanismo de decisión colegiada, sino que ha perdido su eficacia operativa.

Patricia Bullrich Fortalece su Red de Apoyo Legislativo

Mientras Karina Milei y su hermano Javier se preparaban para viajar nuevamente a Madrid, la senadora Patricia Bullrich decidió aprovechar la misma franja horaria para consolidar su propia plataforma de poder. En lugar de asistir a la reunión presidencial, Bullrich convocó a sus legisladores a las oficinas que ocupa en Palermo para una reunión que se extendió por más de una hora y media. En este encuentro, el foco estuvo en trabajar para la reelección del proyecto gubernamental, lo que se interpreta como un movimiento estratégico para posicionarse como la candidata principal del círculo conservador en las elecciones de 2025.

Advertisement

La senadora no ocultó su ambición política al reunir a su tropa, publicando fotografías que la mostraban al frente de una reunión de liderazgo parlamentario. Este gesto simboliza su intención de no suspender su actividad política ni ceder terreno en la disputa interna por la candidatura presidencial. Bullrich sabe que, ante un posible mal resultado del principal aliado de La Casa Rosada, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, su figura podría cotizar mejor como referente del círculo rojo en Argentina, independientemente de la posición actual del presidente Javier Milei.

Contradicciones Económicas y Disputa de Crédito Político

La tensión entre los sectores del gobierno alcanzó un punto de inflexión cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron en un encuentro de la Unión Industrial Argentina. Durante este evento, Caputo anunció cuatro medidas dirigidas a aliviar la presión financiera sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Sin embargo, Patricia Bullrich intervino inmediatamente para apropiarse del mensaje económico, atribuyéndose el mérito de haber planteado estas soluciones durante mucho tiempo.

Bullrich utilizó sus redes sociales para destacar el anuncio, argumentando que era necesario mirar a las PyMEs a la cara antes de que fuera demasiado tarde. Señaló que los embargos estaban matando a las empresas y que apoyar a quienes crean riqueza es fundamental. Su intervención fue una crítica velada pero directa a la gestión de Caputo y al presidente Milei, pues sostuvo que en un momento difícil de estabilización se necesitan medidas concretas sin volver a las recetas del gasto descontrolado o al plan platita, diferenciándose así del discurso oficial predominante.

Fragmentación de La Libertad Avanza y Futuro Electoral

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reforzaron la percepción de división dentro del bloque oficialista. Menem afirmó que no hay dos candidatos en La Libertad Avanza a la presidencia y que el único es Javier Milei, una posición que contrasta directamente con las intenciones expresadas por Bullrich de acompañar el proyecto gubernamental pero no necesariamente a Milei personalmente. Esta disparidad de criterios sugiere que la unidad del partido está más fracturada de lo que la retórica pública intenta demostrar.

Advertisement

No obstante, desde la Casa Rosada intentan minimizar el conflicto, asegurando que el comportamiento de la senadora no representa una amenaza estructural y que, incluso, les sirve que su figura crezca y se diferencie en algunos aspectos para contener a todo el electorado. Sin embargo, la combinación de la suspensión de la Mesa Política, los viajes simultáneos a Europa y las declaraciones competentes indica que la disputa por el liderazgo de La Libertad Avanza entrará en una fase decisiva e incierta antes de las próximas elecciones.