Suspensión de Asamblea Extraordinaria en San Lorenzo: El Juzgado Frena la Convocatoria Tras Demanda de Moretti

El Juzgado Civil Número 51 suspende la asamblea extraordinaria de San Lorenzo tras una presentación de Marcelo Moretti. La decisión se basa en un presunto incumplimiento de los plazos de antelación para la convocatoria y requiere una caución. El fallo es precautorio y no prejuzga sobre la nulidad de las decisiones impugnadas.

El Juzgado Civil Número 51 ha decretado la suspensión de la asamblea extraordinaria convocada por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, inicialmente prevista para el 22 de septiembre. Esta decisión judicial se deriva de una presentación legal impulsada por Marcelo Moretti , quien impugnó diversas decisiones institucionales tomadas por la entidad deportiva.

La medida cautelar, formalizada en el expediente “Moretti, Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/ medidas precautorias”, impone, además, la obligación al demandante de establecer una caución real por un monto de 10 millones de pesos. Dicha caución deberá ser depositada en una cuenta judicial que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, específicamente en su sucursal Tribunales, dentro de un plazo perentorio de 72 horas. La acción de Moretti se centraba en la solicitud de nulidad de los efectos de la reunión de la Comisión Directiva del 16 de septiembre y de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes del 18 de septiembre. Paralelamente, solicitó la suspensión de la asamblea extraordinaria, que se planeaba llevar a cabo en el estadio Pedro Bidegain, también conocido como el Nuevo Gasómetro. El fallo del juez aborda estas peticiones de manera diferenciada. Aunque rechaza la impugnación presentada contra la reunión de la Comisión Directiva, accede a la suspensión de la convocatoria a la asamblea extraordinaria, marcando un hito en la disputa legal. El fundamento clave para esta suspensión reside en el presunto incumplimiento de los plazos de antelación establecidos en el estatuto social del club. La normativa interna del club exige una antelación mínima de 48 horas para la convocatoria a asambleas, un requisito que, según la interpretación judicial, no se habría respetado en esta ocasión. \El magistrado, al emitir su fallo, enfatizó la importancia de garantizar una convocatoria regular y la participación informada de los socios en los actos institucionales del club. Esta postura subraya el compromiso del juzgado con la transparencia y el respeto a los procedimientos estatutarios que rigen la vida institucional del San Lorenzo. Asimismo, se aclaró que la decisión tomada tiene un carácter procesal y precautorio, lo que implica que no prejuzga sobre el fondo del pedido de nulidad presentado por Moretti. La cuestión de fondo, que determinará la validez o invalidez de las decisiones impugnadas, será debatida y resuelta en el juicio principal. Esta distinción es crucial para comprender el alcance de la medida cautelar, que se enfoca en preservar la legalidad del proceso asambleario y proteger los derechos de los socios, sin anticipar una conclusión sobre las pretensiones de Moretti en cuanto a la nulidad de las reuniones. La caución exigida, por otro lado, busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales y resarcir cualquier eventual daño que pudiera ocasionarse por la suspensión de la asamblea. En el contexto de esta disputa legal, la correcta interpretación del estatuto social del club y el cumplimiento de los plazos establecidos se presentan como elementos fundamentales para la resolución del conflicto. El tribunal también ha procedido a determinar los costos del proceso, distribuyéndolos de manera proporcional a la incidencia de cada parte en el litigio.\La resolución judicial, en definitiva, tiene un impacto directo en la vida institucional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. La suspensión de la asamblea extraordinaria implica una postergación de decisiones importantes que podrían afectar el rumbo del club. A pesar de que la medida cautelar no prejuzga sobre el fondo de la cuestión, el cumplimiento del plazo de 48 horas de antelación para las convocatorias a asambleas es un aspecto clave que ha sido puesto en tela de juicio. La decisión del juez es de carácter precautorio, con el objetivo de salvaguardar la legalidad y garantizar la correcta participación de los socios en los actos institucionales. La caución exigida a Moretti, además de asegurar el cumplimiento procesal, busca mitigar los posibles perjuicios ocasionados por la suspensión de la asamblea. El caso, sin duda, pone de manifiesto la importancia de la correcta aplicación de los estatutos en la vida de las instituciones deportivas y la necesidad de respetar los procedimientos legales en la toma de decisiones. El juicio principal, donde se debatirá la validez de las decisiones impugnadas, será el escenario donde se definirá el futuro de esta disputa y se establecerán los límites de las decisiones tomadas por las autoridades del club





