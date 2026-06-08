Suspenden sesión especial en Diputados bonaerenses que iba a debatir la crisis del IOMA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires suspendió una sesión especial que tenía como eje el debate sobre la crítica situación del IOMA, la obra social provincial. La oposición, que aseguaba tener los 47 diputados necesarios para habilitar la reunión, acusó al oficialismo de evitar el debate para proteger al gobernador Axel Kicillof. Se reprogramó la sesión para el próximo jueves.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires había reunido las voluntades necesarias para convocar una sesión especial destinada a debatir cuestiones relating al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial ( IOMA ), la obra social provincial.

Sin embargo, horas antes de su inicio, programado para las 13:00 de este lunes, la presidencia de la Cámara, a cargo de Alejandro Dichiara, suspendió la reunión. La oposición aseguaba contar con al menos 49 diputados, superior a los 47 necesarios para habilitar el debate en un cuerpo de 92 legisladores.

Entre los bloques que confirmaron su presencia se encontraban La Libertad Avanza, Pro, Unión y Libertad, UCR+Cambio Federal, UCR, Coalición Cívica, Espacio Abierto-Hechos, Derecha Popular, Izquierda Socialista y Partido de los Trabajadores Socialistas. Los temas centrales de la sesión suspendida giraban en torno a la gestión del IOMA, criticada por sus prestaciones, e incluían pedidos de informes al titular de la obra social, Homero Giles, la creación de comisiones de control y la declaración de emergencia sanitaria, económica y financiera.

Dichiara invocó el artículo 28 del reglamento interno, que define las atribuciones del presidente, para tomar la decisión. En la misma resolución, convocó una nueva sesión especial para el jueves a la misma hora, junto con una sesión ordinaria para las 14:00. El texto oficial justificó la suspensión en la necesidad de "continuar con el análisis y estudio de los asuntos que motivaron el pedido de sesión especial".

No obstante, fuentes del peronismo provincial revelaron una motivación política diferente: "Si bajábamos, quedábamos como operando contra el gobernador. Nos iban a echar la culpa a nosotros y no a la oposición. Por eso, preferimos pagar el costo antes que pelearnos con el gobernador, que siempre le echa la culpa a la Legislatura". Esta versión sugiere que el oficialismo buscó evitar el desgaste de un debate conflictivo que pudiera atribuirse a una interna dentro del oficialismo.

La suspensión generó fuertes críticas por parte de los bloques opositores. El jefe del bloque UCR+Cambio Federal expresó: "Mientras miles de afiliados sufren demoras en la atención, falta de prestaciones, dificultades para acceder a medicamentos y una creciente incertidumbre sobre el destino de sus aportes, el oficialismo decidió impedir el debate y evitar las explicaciones que la sociedad reclama". Añadió que "lo ocurrido demuestra la escasa importancia que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación del IOMA".

Por su parte, otro diputado opositor sostuvo: "El kirchnerismo no quiere que se hable de los graves problemas del IOMA, que tiene de rehenes y víctimas a miles de bonaerenses". Además, se indicó que el peronismo intentará disuadir a algunos diputados que iban a dar quórum este lunes para que no lo hagan el jueves, replicando la estrategia que ya había funcionado para abortar la sesión original.

El IOMA se ha convertido en un punto crítico para la administración de Kicillof. Las quejas por su funcionamiento no solo se expresan en el ámbito legislativo, sino también en la justicia. El concejal de Esteban Echeverría por La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra Kicillof y Giles por delitos como administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. En su presentación, se describe un escenario de "colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud".

Cabe recordar que la Cámara de Diputados provincial solo realizó su primera sesión ordinaria del año el 28 de mayo, mientras que la Cámara de Senadores aún no ha sesionado, lo que evidencia un inicio de año legislativo con tensiones y baja actividad





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