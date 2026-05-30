Surge el nuevo rumbo del San Lorenzo tras las elecciones extraordinarias

En San Lorenzo de Almagro, los socios votaron el sábado 30 de mayo por la nueva comisión directiva tras la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Con 43 867 votos habilitados, el club elegirá un equipo de diez autoridades y diez vocales que dirigirá la institución hasta diciembre de 2027

El día sábado 30 de mayo, en plena calidez del entorno del Estadio Pedro Bidegain, los socios de San Lorenzo de Almagro acudieron a votar por la nueva Comisión Directiva del club.

Este electoral ciclo se convocó en el contexto de una asamblea extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2025, tras la cese de la dirigencial que se había antepuesto a Marcelo Moretti y que había desequilibrado la administración tradicional del club. La nueva dirección, que gobernará hasta el 23 de diciembre de 2027, será la encargada de dirigir todos los frentes de la entidad, desde la gestión deportiva hasta la administración financiera y la responsabilidad social.

La jornada comenzó a las 9 de 10 de la mañana, bajo la sombra de la Platea Norte, donde los socios desfilaron a través del campo de juego para llegar a las mesas de votación establecidas en la zona del Nuevo Gasómetro. El proceso de votación se prolongó hasta las 18 horas, hora límite en la que se cerró el acceso a la Puerta X, situada en la Platea Sur, cercana a la Popular Este.

Se contó con una participación récord, con 43 867 socios habilitados para ejercer su derecho al voto. La normativa impuesta para la participación fue estricta: se demandó la presentación del carnet de socio vigente y un documento de identidad oficial actualizado, ya sea DNI o cédula de identidad. No se aceptarán medios de identificación digitales, como MiArgentina o ADN San Lorenzo.

Los socios también deben comprobar que les corresponde al menos cuatro años de antigüedad ininterrumpida, que tengan 16 años o más{_}. : A diferencia de elecciones regulares, estas elecciones extraordin





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