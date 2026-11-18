El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires rechazó reclamos por licencias acumuladas por nueve años, estableciendo que solo se compensan las del último año al momento del retiro policial.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó definitivamente el planteo de un expolicía que solicitaba compensar licencias anuales no gozadas acumuladas durante un periodo de nueve años. El alto tribunal provincial revocó la sentencia previa de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás y hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la Fiscalía de Estado, confirmando que el descanso anual es obligatorio y no acumulable.

Límite estricto de un año en el cese laboral

La decisión estableció que, al momento del retiro, solo pueden compensarse en dinero las licencias correspondientes al último año de servicio y la parte proporcional del año en curso en el que se produce la baja. Este fallo impone un límite estricto a los cientos de procesos judiciales iniciados por licencias anuales no gozadas dentro de la fuerza policial e impactará directamente en numerosos litigios contra el Estado provincial, según indicaron fuentes judiciales.

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El expolicía había demandado al Estado provincial para cobrar el equivalente a un total de 344 días acumulados a lo largo de su carrera, a valores actualizados más intereses. El agente alegó que, año tras año, se le habían denegado sus vacaciones por razones de servicio, argumentando que la administración pública debía responder económicamente por cada periodo no disfrutado.

Fiscalía defiende el carácter no lucrativo del descanso

La fiscal del Estado, Karina Kogan, sostuvo que la interpretación de la cámara inferior tergiversa la finalidad del descanso anual para convertirlo en un mecanismo de lucro a costa del erario público. Kogan explicó que la normativa, que regula el régimen del personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, establece que la licencia debe disfrutarse una vez vencido el período correspondiente, salvo una única prórroga excepcional al año siguiente por razones imperiosas del servicio.

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La magistrada destacó que esta postura está respaldada por convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que la ley no busca generar ahorros indemnizables. Citó jurisprudencia para afirmar que las normas no procuran la acumulación de períodos de vacaciones no gozadas con el objeto de atesorar un crédito en favor del agente cesante, sino que el descanso se haga efectivo en forma oportuna.

Críticas a la evidencia documental y carga probatoria

Jorge Kogan precisó que lo que se discute en la causa es la legitimidad de la percepción de una compensación pecuniaria sustitutiva de períodos de licencia que no se hubieran gozado oportunamente. Además, señaló que la Cámara incurrió en una evaluación errónea al dar por ciertos nueve años consecutivos de negativas basándose únicamente en una planilla administrativa genérica con una nota al pie, sin contar con constancias documentales de los pedidos ni de las denegatorias específicas.

El abogado del expolicía, Juan Carlos Torres, había argumentado que aplicar de manera automática el límite de un año cuando fue la propia administración la que impidió el descanso constituye una injusticia que vacía de contenido el artículo 14 bis de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Torres sostenía que trasladar al policía la carga de tener que iniciar un juicio cada año que le niegan las vacaciones genera una vulneración sobre sus derechos laborales.

Moción minoritaria sobre prescripción y daños

El magistrado Torres invocó la teoría de las cargas probatorias dinámicas: dado que los legajos y registros de servicio están en poder del Ministerio de Seguridad, es el Estado quien debe probar si las negativas estuvieron justificadas y no el trabajador quien debe cargar con la falta de respaldos en los archivos oficiales. Sin embargo, su enfoque no prosperó en el resultado final.

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Torres había planteado un enfoque intermedio que tampoco prosperó, pero aportó una mirada doctrinaria diferenciada. Coincidió en que el decreto reglamentario no habilita la acumulación indefinida de vacaciones, pero advirtió que la vigencia de la doctrina de la Suprema Corte, incluso antes de la reforma aclaratoria introducida en 2023, utiliza la voz singular al referirse a la licencia anual ordinaria no gozada al momento del cese. Esto confirma que solo se adeuda el período inmediato anterior y el proporcional del año de baja, descartando la responsabilidad extracontractual para periodos anteriores a 2018.