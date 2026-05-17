Suprema Corte autoriza embargar cuentas Afore en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó que las cuentas Afore de jubilados y pensionados puedan ser embargadas en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias. La resolución establece que aunque los recursos de retiro están destinados a salvaguardar el futuro de los trabajadores, el bienestar de los menores prevalece.

al autorizar que las cuentas Afore de jubilados y pensionados puedan ser embargadas en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias .

"La inembargabilidad de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez no es absoluta", señaló la Primera Sala en su resolución unánime sobre el amparo en revisión 652/2024.y no cuenten con otros bienes para responder legalmente. El fallo aclara que los fondos destinados al retiro no están protegidosconstitucionalmente ante demandas de Ya es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación La Suprema Corte falló y no hay vuelta atrás: desde ahora quedan anulado los permisos para mover y exportar ganado hasta el monto que el trabajador podría disponer voluntariamente en caso de desempleo.

"Debe prevalecer el interés superior del menor sobre el derecho patrimonial del trabajador", subrayó ely se comprobó su desempleo. La Corte Suprema precisó que los embargos sobre las cuentas de Afore solo podrán efectuarse en la proporción que la ley permite a lo





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