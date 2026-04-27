Supernova Génesis 2026: Flor Vigna y Alana Flores protagonizan el evento de boxeo de influencers más esperado del año

El boxeo de influencers alcanza su punto máximo con Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, donde Flor Vigna y Alana Flores se enfrentarán en un combate transmitido exclusivamente por Netflix. El evento combina deporte, música y celebridades, con una cartelera llena de duelos emocionantes y espectáculos musicales.

El fenómeno del boxeo de influencers alcanza un nuevo nivel este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde se llevará a cabo Supernova Génesis 2026 , un evento que fusiona deporte, música y celebridades.

El plato fuerte de la noche será el esperado enfrentamiento entre la argentina Flor Vigna y la local Alana Flores, dos figuras destacadas en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Este evento marca un hito al ser el primero de su tipo en transmitirse exclusivamente en Netflix, ofreciendo una experiencia global con cobertura en vivo desde las 19:00 horas locales (21:00 en Argentina).

La producción incluirá cámaras de última generación y espectáculos musicales de primer nivel entre cada pelea, elevando el estándar de los eventos de boxeo de influencers. Flor Vigna, conocida por su carrera como cantante y bailarina, no es ajena a los rings. Con un récord imbatible de dos victorias en Párense de Manos, el evento organizado por Luquitas Rodríguez, la argentina llega con experiencia y expectativa.

Para los espectadores argentinos, el combate entre Vigna y Flores está programado para las 22:00 horas, aunque el horario exacto puede variar según la duración de las peleas previas. La cartelera de Supernova Génesis 2026 promete emociones fuertes con otros enfrentamientos destacados, como el duelo sin careta entre Mario Bautista y Aarón Mercury, o el choque entre las influyentes Karely Ruiz y Kimberly Shantal, que promete ser un espectáculo dentro y fuera del ring.

Además del duelo principal, el evento abrirá con un combate entre Lonche y Willito, dos figuras emergentes en el mundo del boxeo de influencers. La transmisión en Netflix garantiza acceso global a un evento que ya se perfila como un fenómeno cultural, combinando la pasión por el boxeo con el atractivo de las redes sociales.

Para quienes deseen seguir el evento, Netflix será la única plataforma oficial, ofreciendo una experiencia inmersiva con análisis en vivo, entrevistas exclusivas y momentos detrás de escena. Supernova Génesis 2026 no solo es un evento deportivo, sino un espectáculo multimedia que redefine la manera en que se consumen los combates de boxeo en la era digital





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