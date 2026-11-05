Supermercados y comercio formal en Argentina: Crisis fiscal y cierres ante la informalidad

El sector retail formal enfrenta una crisis sin precedentes en Argentina debido a la presión fiscal y la competencia desleal del mercado negro, lo que ha generado el cierre de 82 sucursales entre 2025 y 2026.

Un reciente informe sectorial expone la intensa presión estructural que enfrentan los supermercados y comercios formales en Argentina. Esta crisis se intensifica debido al avance imparable del sector ilegal y la excesiva carga tributaria que debe soportar el tejido empresarial legalizado.

Impacto fiscal y asimetría competitiva

Mientras el comercio formal mantiene sus estructuras operativas cumpliendo rigurosamente con todas las obligaciones fiscales y laborales vigentes, la expansión acelerada del comercio ilegal en Argentina opera con ventajas estructurales que distorsionan gravemente el mercado interno.

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Con un sector informal que mueve cifras millonarias al año, las cadenas legales deben lidiar con una competencia asimétrica que pone en serio riesgo su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Esta situación genera un escenario altamente preocupante para todo el rubro comercial del país.

Cierre de sucursales y crisis de liquidez

Entre julio de 2025 y octubre de 2026, las principales cadenas de supermercados y mayoristas acumularon el cierre de al menos 82 sucursales en todo el territorio nacional, según los datos del informe.

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Esta reducción de la presencia física contempla tanto la reestructuración profunda de grandes marcas históricas como la salida definitiva de diversos operadores del sector minorista. Un ejemplo claro de esta crisis de liquidez es el caso de la cadena de supermercados Toledo, con sede en Mar del Plata, la cual tuvo que vender una sucursal específica para poder pagar los sueldos de su personal.

Cascada impositiva sobre el retail legal

Un supermercado formal debe afrontar una pesada cascada impositiva compleja que incluye Ingresos Brutos, los cuales cuentan con alícuotas acumulativas que van desde los proveedores hasta el eslabón final de la venta.

A esto se suman tasas municipales de seguridad e higiene que, en algunos distritos del país, alcanzan el seis por ciento del valor declarado. A diferencia de los canales informales, las grandes superficies actúan como agentes de retención y percepción de tributos extras fijados por los municipios, encareciendo aún más el costo final de operar dentro de la formalidad.

La asimetría en las condiciones de comercialización se refleja en diversos factores clave que favorecen claramente a la ilegalidad. Una cadena formal debe afrontar múltiples tributos que el comercio ilegal ignora por completo, incluyendo alícuotas acumulativas de Ingresos Brutos en cada eslabón y tasas municipales de seguridad e higiene que trepan hasta el seis por ciento.

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Elusión fiscal y costos laborales

A diferencia de los vendedores informales, los supermercados legalmente constituidos actúan como agentes de percepción fiscal, cargando con costos administrativos y tributarios adicionales que no existen en el mercado negro.

Mientras el canal ilegal elude aranceles y el pago de IVA, el sector formal compite de igual a igual en góndola contra mercadería ingresada al margen de la ley, generando una pérdida fiscal estimada en miles de millones de dólares. Sostener una plantilla formal en un contexto donde la informalidad laboral alcanza niveles récord se vuelve un desafío financiero enorme para las empresas que cumplen con las normativas laborales vigentes.

Medidas gubernamentales y expectativas

El Gobierno firmó la Disposición 1424/2026, una normativa que busca impactar en la dinámica del sector. Bajo estas nuevas reglas, trabajadores en blanco con 10 años de antigüedad cobrarán 2.268.356 pesos antes de Navidad, intentando mitigar parte del impacto inflacionario en la poder adquisitivo.

Estas medidas buscan equilibrar la balanza en un mercado donde la formalidad se siente cada vez más aislada. La supervivencia de las cadenas de supermercados dependerá de cómo se resuelvan los conflictos entre la recaudación estatal y la competitividad frente a la economía informal.