Supergirl 1984: el primer tropiezo de la Chica de Acero en el cine

Un análisis de la fallida película de Supergirl de 1984, que a pesar de su reparto estelar, se convirtió en un fracaso que casi entierra la franquicia de Superman. Con motivo del estreno de la nueva Supergirl en Argentina, repasamos esta primera incursión cinematográfica.

Encabezada por Helen Slater, Faye Dunaway , Peter O'Toole, Brenda Vaccaro y Mia Farrow, la película de 1984 llevó a la joven heroína por primera vez a la gran pantalla, con buenas intenciones pero pésimos resultados.

Fue un fracaso taquillero y crítico que casi entierra la franquicia de Superman en el cine. Ante el inminente estreno argentino de la nueva Supergirl, pautado para el 25 de junio, vale la pena echar una mirada sobre la primera incursión audiovisual de la icónica superheroína. Más poderoso que una locomotora: así se sentía Alexander Salkind a mediados de 1982.

Tenía motivos de sobra, ya que sus dos últimas producciones -Superman (1978) y Superman II (1980)- habían sacudido la industria cinematográfica a escala global. Profundizando el camino iniciado con Star Wars en 1977, la saga fílmica del Hombre de Acero terminó de coronar la transición del entretenimiento infanto-juvenil del cine clase Z al cine clase A. Superproducciones con efectos especiales de avanzada, rubros técnicos de excelencia (guion de Mario Puzo, autor de El Padrino) y un casting perfecto que unía actores de primerísima categoría (Marlon Brando, Glenn Ford, Gene Hackman) junto con desconocidos nacidos para interpretar los roles principales (Christopher Reeve, el Superman definitivo para varias generaciones).

La tercera entrega estaba más que encaminada; y sobre el escritorio de la productora que regenteaba con su hijo Ilya Salkind, descansaba la propuesta del guionista David Odell. Después de varias idas y vueltas, quedó establecido que la Chica de Acero iba a llegar a la Tierra sobre el final de Superman III. A partir de ahí, los dos proyectos empezaron a correr juntos, pero por separado, recordó Alexander años después.

Por si alguien no está al tanto, la Chica de Acero es la prima de Superman. Creada por Otto Binder y Al Plastino, Supergirl debutó en las páginas de la revista Action Comics Nº 252, aparecida en Estados Unidos en mayo de 1959. En pocas páginas, la historieta revelaba que un fragmento de Kryptón había logrado sobrevivir a la explosión del planeta.

Nacida y crecida en la Ciudad Argo, Kara Zor-El estaba al tanto de las hazañas de su primo Kal-El, conocido en la Tierra como Superman. Por eso, cuando una lluvia de meteoritos decretó el fin de Ciudad Argo, Zor-El y Alura decidieron enviar a su hija adolescente al tercer planeta de nuestro sistema solar.

La premisa estipulada por Odell mantenía este origen y lo encuadraba en uno de los principales ejes dramáticos que los Salkind habían elegido para el ciclo fílmico del superhéroe: la identidad de Superman, tensionada entre la biología alienígena y la crianza terrícola, los mandatos kryptonianos y los valores humanos. El villano original sería Brainiac, un tecnológico androide intergaláctico obsesionado con la acumulación de conocimientos y la catalogación de las diferentes razas del universo, que guardaba en su poder la llave para el renacimiento definitivo de la cultura kryptoniana.

Era un tema muy interesante para explorar. Christopher Reeve había dado el OK y estaban avanzadas las negociaciones con Yul Brynner para que interpretara a Brainiac. Su padre quería a Brooke Shields como Supergirl, pero Ilya pudo convencerlo para seguir el mismo camino que antes: todos estuvimos de acuerdo en que había que enfocar las películas hacia los chicos más chicos, dijo Ilya. Menos sofisticaciones artísticas, más comedia de risa fácil.

Afuera la introspección psicológica del linaje kryptoniano, adentro la aventura básica de buenos y malos. Superman III se transformó en una pobre sitcom armada para la verborragia caótica y el humor físico del comediante afroamericano Richard Pryor. Escindida del film de su primo y sin la posibilidad de utilizar a Brainiac, Supergirl apostó sus fichas a la vanidosa Selena, brujita de cuarta a la que le cortaban el agua por falta de pago. Odell reescribió el guion.

El nudo gordiano pasó a descansar en el Omegaedron, dispositivo kryptoniano que fusionaba la alta tecnología con la magia. Creado por el sabio Zaltar, el aparato había permitido la supervivencia de Argo y continuaba generando la energía vital para la subsistencia de la última ciudad de Kryptón. Pero, por un error no intencionado de Kara, el Omegaedron termina teletransportado a la Tierra.

Dispuesta a todo, Kara viaja a nuestro planeta, se asienta en la ciudad de Midvale, adopta la personalidad terrestre de la estudiante Linda Lee y busca a su primo. Mientras Superman la entrena para que domine sus facultades especiales, el Hombre de Acero queda atrapado por la poderosa magia de Selena, que tiene en su poder el Omegaedron.

Aun sin el total dominio de sus poderes, Supergirl logra liberar a Superman, enfrentar a un par de demonios y derrotar a Selena. Sobre el final, regresa a Argo con el Omegaedron y promete seguir visitando la Tierra para continuar con su entrenamiento. El resultado fue una película que intentó apelar a un público más joven, pero que terminó siendo un desastre artístico y comercial. La crítica la destrozó, señalando actuaciones sobreactuadas, efectos especiales mediocres y un guion flojo.

A pesar de contar con un reparto estelar, incluyendo a la ganadora del Oscar Faye Dunaway como la villana Selena, y al legendario Peter O'Toole como Zaltar, la cinta no logró capturar la magia de las primeras películas de Superman. Helen Slater, en el papel titular, hizo lo que pudo, pero fue opacada por el despropósito general.

La película recaudó apenas 14 millones de dólares contra un presupuesto de 35 millones, lo que significó un fracaso que puso fin a la franquicia cinematográfica de Superman por casi dos décadas. Recién en 2006, con Superman Returns, se intentó revivir al personaje, pero sin el impacto deseado. La nueva Supergirl, ahora en el Universo Extendido de DC, tendrá la difícil tarea de borrar el mal sabor de esa primera incursión.

Dirigida por el mismo equipo de The Flash, promete un tono más moderno y fiel al material original. Habrá que esperar al 25 de junio para ver si logra redimir a la Chica de Acero en la pantalla grande





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