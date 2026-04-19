Superclásico Argentino: Claves, Formaciones Probables y Debutantes en el Monumental

Todo lo que necesitas saber sobre el clásico entre River Plate y Boca Juniors: formaciones tentativas, jugadores debutantes, polémicas arbitrales y las estrategias de los técnicos de cara al trascendental encuentro en el Estadio Monumental.

Este domingo, desde las 17:00 horas, el Estadio Monumental será el epicentro de todas las miradas en Argentina, albergando un Superclásico cargado de expectativas y con múltiples incógnitas por desvelar. Como es habitual en la antesala de este trascendental encuentro, los cuerpos técnicos de River Plate y Boca Juniors buscan mantener el misterio sobre sus alineaciones titulares hasta el último momento, aunque las pistas sobre las probables formaciones comienzan a asomar.

En el lado del Millonario, si bien existe una base consolidada que el director técnico difícilmente modificará, algunos imprevistos y rendimientos irregulares han obligado a replantear la conformación del mediocampo. Si bien la presencia de Aníbal Moreno y Tomás Galván como piezas fijas parece segura, la lesión de Fausto Vera genera dudas en la zona de volantes. En este escenario, el juvenil Juan Cruz Meza emerge como una opción predilecta del entrenador, a pesar de que no es su posición habitual y hace tiempo que no la ocupa. La otra zona de incertidumbre radica en el ataque. El cuerpo técnico analiza la posibilidad de incluir a un jugador que ingresó muy bien en la reciente victoria ante Carabobo, buscando potenciar las opciones ofensivas. La posible alineación de River Plate se perfila con: Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno y Tomás Galván en el mediocampo; acompañados por Kendry Páez o Ian Subiabre, y en la delantera Facundo Colidio junto a Sebastián Driussi. Por su parte, Boca Juniors parece tener un panorama más claro en cuanto a su formación para enfrentar el clásico en el Monumental. El equipo Xeneize ha encontrado una alineación y un funcionamiento que generan confianza en las últimas semanas, por lo que se espera que salte al campo con los jugadores que vienen siendo protagonistas. La dura lesión sufrida por Agustín Marchesín en el encuentro ante Barcelona por la Copa Libertadores abre un interrogante bajo los tres palos. No obstante, el equipo que goleó 3-0 al conjunto de Guayaquil se perfila como el once inicial para visitar el Monumental. De no surgir ningún inconveniente, la formación de Boca Juniors sería: Leandro Brey en la portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leandro Paredes en el mediocampo; con Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque. Una particularidad de este Superclásico reside en la cantidad de jugadores que debutarán en el partido más importante del fútbol argentino. Tanto en River como en Boca, varios futbolistas tendrán su bautismo de fuego en esta instancia. Los porteros Santiago Beltrán y Leandro Brey serán las grandes novedades en sus respectivos arcos, cubriendo las ausencias por lesión de Franco Armani y Agustín Marchesín. Beltrán, el número uno del CARP, ha demostrado una seguridad notable en los 15 partidos que ha disputado en lo que va del año, a pesar de su corta experiencia. Brey, por su parte, cuenta con un recorrido más amplio, aunque este será su primer enfrentamiento contra River. Otros nombres que podrían hacer su debut en el Superclásico incluyen a futbolistas de ambos equipos, como por ejemplo varios jugadores de River que podrían sumar sus primeros minutos ante Boca, y también a Leandro Brey en el arco Xeneize. Además, Adam Bareiro, quien previamente vistió la camiseta de River, podría debutar con la camiseta de Boca en este clásico. La semana también estuvo marcada por el descontento en Boca respecto a una jugada específica: la sanción de un penal por parte del árbitro a Agustín Sández sobre Pablo Solari, una decisión que en el club Xeneize consideran errónea y que alimenta la expectativa de una confrontación con la guardia alta en el Monumental. En cuanto a la historia arbitral de los Superclásicos, Darío Herrera ha dirigido seis encuentros, con un saldo favorable para Boca de tres victorias, una para River y dos empates, lo que añade otra capa de interés a su designación como árbitro principal del partido, acompañado por asistentes designados. En resumen, el Superclásico del domingo promete ser un duelo táctico intenso, marcado por las estrategias de los entrenadores, la debut de jóvenes talentos y la siempre presente carga emocional que caracteriza a este partido, uno de los más importantes del fútbol mundial





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