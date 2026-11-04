Superávit fiscal provincial cae al mínimo desde 2017 en H1 2026

El consolidado de 22 provincias y CABA registró un superávit primario del 0,12% del PBI en el primer semestre de 2026, su nivel más bajo en nueve años debido a la caída de ingresos.

El panorama fiscal subnacional mostró signos de debilidad significativa en el primer semestre de 2026. El agregado de 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerró este periodo con un superávit primario del 0,12% del Producto Bruto Geográfico y un déficit financiero marginal del 0,01% del PBI. Esta situación representa un deterioro notable en comparación con los resultados del mismo lapso en 2025, cuando se registraron superávits del 0,17% y del 0,07% del PBI respectivamente. Un informe de la consultora MAP Latam destaca que este nivel corresponde al superávit primario más bajo para un primer semestre desde 2017 y marca el primer déficit financiero observado desde 2019.

Mecanismo del deterioro fiscal y caídas de ingresos

El análisis técnico desmonta la hipótesis de un gasto público descontrolado como causante principal del problema. La contracción en la posición fiscal no obedece a una expansión del gasto, sino exclusivamente a una fuerte caída de los ingresos tributarios. Los economistas de la consultora Empiria, Lucas Tettamanti y Bautista Santamarina, detallaron en un informe que la recaudación de origen nacional se contrajo un 3% en términos reales. Esta merma se explica por una menor recaudación general del 5% en el semestre, impulsada principalmente por impuestos coparticipables como el IVA, que cayó un 8%.

Also read Scaloni anuncia la lista de Argentina sin Messi para los amistosos de noviembre 2026

Los recursos de origen provincial también mostraron una tendencia a la baja, reduciéndose un 2% en promedio real, aunque con dinámicas muy dispersas entre las distintas jurisdicciones. Por el lado de las transferencias federales, se produjo una caída del 17% en los fondos corrientes que Nación envía a las provincias. Este escenario macroeconómico adverso contrasta con el comportamiento de algunas jurisdicciones específicas que lograron mantener o mejorar su capacidad de gasto mediante otras vías fiscales.

Distribución heterogénea de ingresos y gastos provinciales

La situación no fue uniforme en todo el territorio nacional. Solo cinco jurisdicciones lograron crecer en términos reales: Neuquén (+8%), Río Negro (+5%), Chubut (+2%) y las provincias de San Juan y Mendoza (+1% cada una). En el extremo opuesto, Misiones y La Rioja sufrieron los impactos más severos, con caídas en sus ingresos de 21% y 13% respectivamente. Paralelamente, aunque la mayoría de las provincias veían reducidas sus capacidades fiscales, hubo un incremento real en los recursos por contribuciones a la Seguridad Social (+4%) y en ingresos por regalías (+20%) para quienes los captan.

Advertisement

En cuanto al lado del gasto, los economistas registraron un aumento del 1% real tanto en el gasto en Personal como en Jubilaciones. Sin embargo, esta presión demográfica y laboral se compensó parcialmente con una reducción del 4% en el gasto en Obra Pública. El comportamiento del gasto total fue altamente heterogéneo: mientras que 10 provincias aumentaron su emisión de fondos, 13 la redujeron. A nivel nacional, el Gobierno central redujo sus erogaciones totales en un 2% durante el mismo periodo.

Deuda externa y concentración del déficit financiero

El deterioro financiero se concentró en un grupo muy reducido de provincias. Solo Buenos Aires y Santa Fe registraron déficits, acumulando un rojo conjunto de $ 1,7 billones. Por el contrario, el resto de las jurisdicciones, que mantienen una salud fiscal distinta, lograron un superávit conjunto de $ 1,6 billones. El déficit de la provincia de Buenos Aires alcanzó los $ 0,9 billones, mientras que Santa Fe registró un saldo negativo de $ 0,8 billones. La diferencia frente al resultado consolidado de $ 0,08 billones refleja la magnitud del desequilibrio en estos dos distritos clave.

Los intereses de la deuda pública también jugaron un rol crítico en la erosión de las finanzas. Los pagos por intereses alcanzaron el 0,13% del PBI en el semestre pasado. El gobierno de Buenos Aires explicó casi el 80% del aumento en este rubro. En el contexto de restricción de flujos de tesorería, siete jurisdicciones (CABA, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y San Juan) colocaron deuda en los mercados internacionales por un monto cercano a u$s 5500 millones entre 2025 y 2026.

Ranking de solidez y casos destacados provinciales

A pesar de la caída del resultado agregado, la cantidad de jurisdicciones con superávit primario aumentó de 13 a 17, lo que indica que la crisis se ha concentrado en menos actores. MAP Latam señala que Santa Fe y CABA explicaron la mayor parte del deterioro. Santa Fe profundizó su déficit primario del 1,3% al 11,3% de sus ingresos, impulsado por un aumento del 11,3% en el gasto en personal. CABA, por su parte, redujo su superávit del 15,5% al 8,9% debido a una caída del 54,4% en las transferencias nacionales tras la normalización de los envíos de 2025.

Advertisement

En el extremo favorable, San Luis emergió como la provincia con mayor solidez fiscal según la metodología de Empiria. Este ranking pondera la autonomía de ingresos, el resultado primario sobre el Producto Bruto Geográfico, el stock de deuda y la calidad del gasto. A pesar de que solo el 19% de sus recursos son propios, San Luis lideró gracias a la combinación de un superávit fiscal del 1,2% de su PBG, deuda nula y un alto puntaje en calidad del gasto, ubicándose en la tercera posición en ese indicador específico.