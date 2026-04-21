Superávit comercial histórico: Argentina alcanza los 5.508 millones de dólares tras un trimestre récord

El país registra un saldo comercial altamente favorable impulsado por exportaciones masivas y una demanda interna que restringe la importación, marcando un hito económico en el primer trimestre del 2026.

El desempeño del sector externo argentino durante el primer trimestre de 2026 ha dejado una marca histórica, revelando una dualidad económica marcada por una capacidad exportadora sin precedentes y una contracción persistente en la demanda interna. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Indec , el país alcanzó un superávit comercial impresionante de 5.508 millones de dólares, una cifra que multiplica por cinco los 1.061 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Este resultado es el reflejo de un escenario donde la cosecha récord ha impulsado los despachos al exterior, mientras que la actividad económica doméstica se mantiene cautelosa, limitando la entrada de bienes importados. Al analizar el flujo de ventas hacia otros países, los números resultan contundentes. En el mes de marzo, las exportaciones argentinas escalaron un 301 por ciento, alcanzando un pico histórico de 8.645 millones de dólares. Si se consolida el primer trimestre, el valor total asciende a 21.853 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 169 por ciento. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales la relevancia de este fenómeno, señalando que todos los segmentos exportadores mostraron una robustez sorprendente: los Productos Primarios lideraron con un alza del 562 por ciento, las manufacturas de origen industrial treparon un 264 por ciento, el rubro de Combustibles y Energía se elevó un 232 por ciento, y las Manufacturas de Origen Agropecuario crecieron un 189 por ciento. Esta dinámica se apoya fundamentalmente en un aumento del 253 por ciento en las cantidades exportadas, sumado a una mejora del 39 por ciento en los precios internacionales. En contrapartida, el comportamiento de las importaciones refleja la otra cara de la moneda. Con una caída del 73 por ciento en el primer trimestre, las compras externas totalizaron 16.345 millones de dólares. Si bien en marzo se observó una recuperación interanual del 17 por ciento impulsada por los precios globales, esto resultó insuficiente para revertir el desempeño negativo de enero y febrero. Los bienes intermedios, bienes de capital y piezas y accesorios fueron los componentes principales, concentrando casi el 72 por ciento del total importado. Expertos como Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, advierten que el superávit excepcional se nutre tanto del auge exportador como de la debilidad de la demanda interna. La caída del 37 por ciento en las cantidades importadas durante marzo es un síntoma claro del estancamiento en sectores de consumo e inversión, consolidando un saldo comercial positivo pero dependiente de una coyuntura interna que aún busca señales claras de reactivación. Brasil, Estados Unidos y China se mantienen como los socios comerciales estratégicos, tanto en origen de las compras como en destino de las ventas argentinas, definiendo un mapa de comercio exterior que continúa ajustándose a la realidad macroeconómica del año 2026





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