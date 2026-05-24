Sunderland y Chelsea se enfrentarán por Premier League de Inglaterra el domingo 24 de mayo

El partido se jugará a las 12:00hs. y se transmitirá por Disney+ Premium.

Sunderland y Chelsea enfrentarán a la Premier League de Inglaterra el domingo 24 de mayo . El partido se llevará a cabo a las 12:00hs. y será transmitido por Disney+ Premium.

Televisa en vivo todas las incidencias del partido entre Sunderland vs. Chelsea correspondiente a la fecha 38 de Premier League de Inglaterra. El encuentro en directo se transmitirá en Disney+ Premium y podrá ser visto a partir de las 12:00hs. en el estadio Stadium of Light, en Sunderland el domingo 24 de mayo. Para el partido entre Sunderland vs. Chelsea, el árbitro será Chris Kavanagh. El partido se disputará en el estadio Stadium of Light, donde Sunderland jugará de local





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