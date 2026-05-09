Sunderland vs. Manchester United en la Premier League de Inglaterra

El partido correspondiente a la fecha 36 de la Premier League de Inglaterra entre Sunderland y Manchester United se disputará el próximo sábado 9 de mayo en el estadio Stadium of Light, en Sunderland, a partir de las 11:00hs. La transmisión en vivo de este partido se producirá en Disney+ Premium.

Sunderland y Manchester United se enfrentarán en la fecha 36 de la Premier League de Inglaterra, en el estadio Stadium of Light, en Sunderland , el próximo sábado 9 de mayo a las 11:00hs.

La transmisión de este partido en vivo se producirá en Disney+ Premium. La categoría es 'Deportes' y los temas principales son 'Manchester United', 'Sunderland', 'Premier League de Inglaterra' y 'Estadio Stadium of Light'. No olvides incluir en el texto 'añadir enlace a la transmisión en Disney+ Premium' o algo similar





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