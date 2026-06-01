Summer Game Fest Showcase: Agenda Confirmada y Anuncios Impresionantes

El evento más importante de la industria gamer ya tiene su agenda confirmada y promete varios anuncios para los próximos años. Durante el Summer Game Fest Showcase, editoras, estudios y fabricantes de consolas presentarán sus principales novedades. La transmisión permitirá seguir todas las presentaciones desde Argentina.

El evento más importante de la industria gamer ya tiene su agenda confirmada y promete varios anuncios para los próximos años. Junio comienza con una de las citas más esperadas por la comunidad gamer.

Durante varios días, editoras, estudios y fabricantes de consolas presentarán sus principales novedades en el Summer Game Fest Showcase. La agenda oficial ya fue confirmada y permitirá seguir todas las presentaciones desde Argentina con transmisión de Xbox Games Showcase + Call of Duty Direct: domingo 7 de junio a las 14:00. El evento contará con más de dos horas de duración y reunirá anuncios de compañías de todo el mundo.

Además, se presentarán novedades tecnológicas y proyectos en desarrollo. Por su parte, Xbox aprovechará su presentación para mostrar el futuro de varias de sus franquicias y dedicar un espacio especial a Call of Duty. Ubisoft cerrará la serie de conferencias con actualizaciones sobre algunas de sus sagas más reconocidas y posibles sorpresas relacionadas con franquicias históricas





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Summer Game Fest Showcase Agenda Confirmada Anuncios Impresionantes Xbox Games Showcase + Call Of Duty Direct Ubisoft

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