Suiza y Bosnia se enfrentan en el Grupo B del Mundial 2026 con la necesidad de ganar

Suiza y Bosnia Herzegovina buscan su primer triunfo en el Mundial 2026 tras empatar en sus debuts. El partido se juega en Los Angeles y es clave para las aspiraciones de ambos equipos.

La selección de Suiza se enfrentará a Bosnia Herzegovina este jueves en el segundo partido del Grupo B del Mundial 2026 , que se disputa en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California.

Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar tres puntos después de haber empatado en sus respectivos debuts. Suiza igualó 1-1 ante Qatar en un partido donde dominó pero no supo cerrar el marcador, mientras que Bosnia también rescató un empate frente a Canadá, que igualó en el tiempo de descuento. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos, ya que una derrota los dejaría en una posición complicada de cara a la última fecha.

El equipo suizo, dirigido por Sergej Barbarez, mostró un sólido desempeño en su primer partido, con un penal convertido por Breel Embolo a los 15 minutos. Sin embargo, la falta de contundencia en ataque y un error defensivo en los minutos finales permitieron el empate de Qatar mediante un cabezazo de Boualem Khoukhi. Para este partido, se espera que Barbarez mantenga la base del equipo, aunque podría introducir variantes ofensivas para asegurar la victoria.

La afición suiza ha llegado en masa al estadio, con banderas y cánticos, esperando ver a su equipo sumar los primeros tres puntos del torneo. Por su parte, Bosnia Herzegovina, bajo la dirección de Sergej Barbarez (mismo apellido, pero el técnico suizo es de origen bosnio, aunque no hay parentesco directo), también necesita un triunfo para mantenerse con vida en el grupo.

En su debut contra Canadá, los bosnios tuvieron un buen primer tiempo y se adelantaron en el marcador, pero no pudieron sostener la ventaja y Canadá igualó en el último minuto. La defensa bosnia deberá estar alerta ante la velocidad de los atacantes suizos, como Xherdan Shaqiri y Embolo. El mediocampista Miralem Pjanic, experimentado jugador, será clave para la creación de juego.

El Grupo B está totalmente igualado: todas las selecciones tienen un punto, un gol a favor y uno en contra. Además de este partido, más tarde se enfrentarán Canadá y Qatar, también con la necesidad de ganar. El estadio de Los Angeles, con capacidad para 70 mil espectadores, promete un ambiente vibrante. Los hinchas de ambos equipos han colmado las calles de Inglewood, creando una fiesta multicolor.

El partido comenzará a las 16:00 hora argentina y será transmitido por D Sports, DGO, Disney+ Premium y las señales del Pack Premium. Sin duda, es un duelo que definirá el rumbo del grupo y que ningún amante del fútbol debería perderse





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