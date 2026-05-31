Suiza goleó a Jordania en la cita mundialista y un futbolista de Europa marcará la diferencia en el Mundial 2026

La selección europea jugó en el Kybunpark, propiedad del FC St. Gallen 1879, y goleó a Jordania en la cita mundialista. Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht fueron los autores de los goles de Suiza. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con la lógica etiqueta de debutante, pero dentro de ese equipo que jugará por primera vez la Copa del Mundo hay un futbolista que ha destacado en Europa y que puede marcar la diferencia: Mousa Al-Tamari.

La selección europea jugó en el Kybunpark, propiedad del FC St. Gallen 1879, y goleó a Jordania en la cita mundialista. Breel Embolo , Dan Ndoye , Granit Xhaka y Christian Fassnacht fueron los autores de los goles de Suiza .

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 con la lógica etiqueta de debutante, pero dentro de ese equipo que jugará por primera vez la Copa del Mundo hay un futbolista que ha destacado en Europa y que puede marcar la diferencia: Mousa Al-Tamari





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