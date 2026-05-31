Suiza domina a Jordania con goles de Xhaka y Embolo en preparación para el Mundial 2026

La selección suiza venció contundentemente a Jordania en un amistoso previo al Mundial 2026, con goles de Xhaka y Embolo, y mostró su nivel de cara al debut contra Austria.

El Grupo J del Mundial de Fútbol de Canadá, México y Estados Unidos 2026 verá un encuentro entre Suiza y Jordania este domingo en el estadio Kybunpark de St. Gallen.

La selección suiza, dirigida por Jamal Sellami, busca ganar rodaje y probar su nivel antes de su debut en el torneo contra Austria, mientras que Jordania intenta sorprender y prepararse para una competencia histórica. El partido comenzó con un claro dominio suizo, que rápidamente se reflejó en el marcador.

Alrededor del minuto 45+9, Suiza amplió su ventaja con un penal ejecutado por su capitán Granit Xhaka, quien no perdonó y envió el balón al palo derecho, inalcanzable para el arquero jordano. La jugada previa al penal ocurrió cuando Breel Embolo fue trabado dentro del área por un defensor jordano, y tras revisión del VAR, el árbitro decretó la pena máxima.

Pese a la desventaja, Jordania mostró destellos de peligro, como en una acción donde Embolo ganó en el aire en un córner, pero su remate de cabeza fue controlado sin problemas por el arquero. A lo largo del encuentro, Suiza generó varias ocasiones claras: Aebischer asistió a Ndoye, que definió con tranquilidad ante el arquero; Xhaka dio un pase atrás que fue interceptado por Al Tamari, quien quedó mano a mano con Mvogo, pero el arquero suizo logró atorar el disparo; y Embolo anotó el segundo gol con una definición suave a la izquierda del arquero.

El monólogo suizo continuó con intentos desde fuera del área, como el remate de Xhaka que se fue desviado por poco, y un disparo de Johan Manzambi que impactó contra el primer palo. Ruben Vargas, tras una asistencia de Xhaka, falló en el mano a mano.

Además, el equipo local sufrió un gol anulado por fuera de juego cuando Nico Elvedi intentó un pase en profundidad a Embolo. En resumen, Suiza controló el juego de principio a fin, mostrando superioridad técnica y táctica, mientras que Jordania se limitó a defenderse y generar contadas oportunidades de peligro. El partido sirve como una valiosa preparación para ambos equipos de cara al Mundial 2026, con Suiza reforzando su confianza y Jordania ganando experiencia en un escenario de alto nivel.

La victoria suiza fue contundente y refleja su condición de favorita en el Grupo J, aunque aún deberá ajustar detalles en la definición. La atención ahora se centra en el debut de Suiza contra Austria y en cómo Jordania podrá competir en un grupo difícil que incluye también a México y Estados Unidos. Este encuentro también destaca la importancia de la tecnología VAR en decisiones clave, como el penal que abrió la puerta al triunfo suizo.

El estadio Kybunpark fue testigo de un partido donde la posesión y las ocasiones fueron claramente inclinadas hacia los locales, dejando a Jordania con la tarea de mejorar su efectividad en los pocos momentos de ataque. En las próximas semanas, ambos equipos ajustarán estrategias para el inicio del Mundial, que promete ser emocionante en este grupo equilibrado pero con claros candidatos





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