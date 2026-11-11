Sueño blanco recupera la historia de Fernando Restituto Guzmán en el Teatro x la Justicia

Una nueva obra teatral en Buenos Aires narra la lucha judicial de un esclavo afrodescendiente del siglo XVIII contra la autoridad religiosa, combinando drama y música para visibilizar la historia olvidada de la población negra en Argentina durante el ciclo Teatro x la Justicia.

La cartelera teatral porteña ha incorporado con gran relevancia la obra Sueño blanco, un alegato litúrgico centrado en la figura de Fernando Restituto Guzmán, un hombre afrodescendiente que vivió esclavizado en Mendoza a finales del siglo XVIII.

Esta producción forma parte del vigésimo ciclo Teatro x la Justicia y se presenta actualmente en el espacio Tadrón Teatro, ubicado en la calle Niceto Vega 4802. La primera función tuvo lugar el pasado sábado siete de noviembre, fecha que coincide con las vísperas del Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, conmemorado cada ocho de noviembre en homenaje a María Remedios del Valle Rosas, heroína militar argentina.

Also read La justicia citó a Furlán y dirigentes de la UOM por presunta administración fraudulenta

Elenco y música en la obra

La puesta escénica está conformada por tres actores y un pianista, quienes construyen una narrativa donde la música acompaña permanentemente la acción dramática. El piano suena durante toda la representación mientras los intérpretes reconstruyen las horas finales de Guzmán, incluyendo una supuesta huida por la cordillera de los Andes y el encuentro con seres fantasmales que lo confrontan con las consecuencias de su fuga.

Robson Aparicio encarna al protagonista en una obra que combina elementos religiosos y dramáticos para abordar temas profundos como la esclavitud, la autoridad eclesiástica y la búsqueda incansable de libertad. Las próximas funciones están programadas para los sábados catorce, veintiuno y veintiocho de noviembre, así como para los días cinco y doce de diciembre, todas a las dieciocho horas. La entrada es libre y gratuita, aunque requiere reserva previa.

Advertisement

Aunque la obra toma ciertas licencias poéticas, la historia de Guzmán no es ficticia. Su existencia está documentada en registros parroquiales y expedientes judiciales de comienzos del siglo XIX. Nació en Mendoza en mil setecientos setenta y ocho, hijo de María Juana Guzmán, una mujer esclavizada perteneciente al Convento de Santo Domingo. Desde pequeño desarrolló habilidades musicales excepcionales, llegando a desempeñarse como pianista, organista y violinista.

Guzmán y su lucha por la libertad

Su talento le permitió alcanzar reconocimiento en los círculos musicales de la época, ofreciendo conciertos y dando clases particulares, aunque ninguna de estas actividades modificaba su condición jurídica de persona esclavizada. En mil ochociento once, Guzmán llevó su reclamo ante la Real Audiencia frente a la negativa de las autoridades del convento a concederle la libertad.

Este conflicto involucró al Prior Fray Matías del Castillo y dejó un registro documental valioso sobre la resistencia de un hombre que cuestionó las condiciones de su sometimiento. En una declaración del veintiocho de enero de mil ochociento doce, expresó su convicción de que la esperanza de alcanzar la libertad era una de las pocas satisfacciones que le quedaban a una persona esclavizada.

También denunció la arbitrariedad y el despotismo de un sistema que convertía a seres humanos en propiedad de otros. La documentación histórica permite reconstruir parte de su vida familiar, su vínculo con Juana Agustina y la trayectoria de sus hijos, algunos de los cuales continuaron desarrollando actividades musicales. La puesta adquiere particular relevancia en el Mes de la Afroargentinidad, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Advertisement

Recuperar la historia de un hombre esclavizado por una institución religiosa constituye una intervención cultural necesaria frente a una memoria nacional que relegó la presencia afroargentina.