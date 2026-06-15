Sigue la retransmisión en vivo del partido entre Suecia y Túnez correspondiente al Grupo F del Mundial 2026. Resultado, goles, minuto a minuto y las mejores jugadas del encuentro.

El partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre las selecciones de Suecia y Túnez se disputa con intensidad y numerosas ocasiones de gol.

El marcador se abre tempranamente a favor de los nórdicos, pero los tunecinos responden con fuerza, igualando el encuentro antes del descanso. La segunda parte es un constante ida y vuelta, con ambas porterías bajo asedio. Suecia logra ponerse por delante de nuevo gracias a un tanto de Alexander Isak, quien define con la derecha tras una contraque iniciada por Viktor Gyökeres.

Previamente, los tunecinos habían descontado por intermedio de Omar Rekik, que conecta un cabezazo preciso tras un centro de Hannibal Mejbri. El partido es vibrante y con multiples acciones de peligro, incluyendo remates errados de Victor Lindelöf, Elias Saad y otro de Gyökeres, que no logra batir al arquero. El ritmo frenético continúa hasta el pitido final, con ambos equipos buscando el gol de la victoria.

A lo largo de la narración, se describen jugadas clave aisladas, como el centro de Benjamin Nygren tras un saque de esquina que casi encuentra la cabeza de sus compañeros, o las intervenciones del arquero tunecino que evita una mayor diferencia. El partie se juega en un estadio lleno, con aficionados de ambos países creando una atmósfera electrizante. Los entrenadores realizan cambios tácticos para intentar decantar el encuentro a su favor, mientras los jugadores agotan sus energies en el césped.

La posesión del balón es equilibrada, pero las chances más claras las tiene Suecia en la segunda mitad, aprovechando la velocidad de sus delanteros en los contragolpes. En otro orden de cosas, la selección de Haití, que también participa en el Mundial 2026, llama la atención por ser el equipo con más futbolistas militando en ligas de ascenso de todo el torneo. Este dato revela las dificultades de su liga local para retener talentos en la máxima categoría.

Además, el combinado haitiano es dirigido por un entrenador que nunca ha pisado la isla, lo que genera un Debate sobre la estrategia de contratación de técnicos en las federaciones caribeñas. Esta situación contrasta con la de selecciones como Suecia y Túnez, cuyos jugadores juegan principalmente en ligas europeas de primer nivel y cuyos cuerpos técnicos tienen mayor vinculación con sus países





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