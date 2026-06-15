Suecia goleó a Túnez 5-1 en su debut del Mundial 2026

En un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Suecia se impuso con autoridad ante Túnez por un contundente 5 a 1. Los goles nórdicos fueron obra de Yasin Ayari, quien anotó en dos oportunidades, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, mientras que el descuento tunecino lo marked Omar Rekik. El encuentro, disputado en un estadio por definir, mostró el dominio claro de Suecia durante la mayor parte del juego,尽管 Túnez logró descontar en el segundo tiempo.

La selección de fútbol de Suecia debutó de manera exitosa en la Copa Mundial de la FIFA 2026, venciendo a Túnez por un amplio marcador de 5-1 en un partido correspondiente a la fase de grupos.

El encuentro, que se jugó en un ambiente de alta expectativa, permitió a los suecos mostrar un nivel de juego ofensivo y colectivo muy elevado, mientras que Túnez, a pesar de momentos de iniciativa, no logró contener el empuje de su rival. El partido comenzó con Suecia tomando el control desde los primeros minutos. A los 6 minutos del primer tiempo, Yasin Ayari abrió el marcador con un gol tempranero que estableció el tono del juego.

Túnez intentó reaccionar, pero la defensa sueca se mostró sólida. A los 29 minutos, el delantero Alexander Isak amplió la ventaja con un tanto que reflejó la superioridad técnica y táctica de Suecia.

Sin embargo, antes del descanso, en el minuto 42, Omar Rekik descontó para Túnez, lo que ofreció un respiro momentáneo y un indicio de que podrían reducir la diferencia en la segunda mitad. El segundo tiempo vio a una Suecia muy concentrada, que salió a liquidar el partido. A los 14 minutos, Viktor Gyökeres convirtió el 3-1, consolidando el dominio sueco. Poco después, en el minuto 50, Yasin Ayari completó su doblete, aumentando la cuenta a 4-1.

Finalmente, en el minuto 38 de la segunda parte, Mattias Svanberg selló el marcador definitivo con el quinto gol. La respuesta de Túnez no fue suficiente para inquietar a una defensa sueca que, a pesar de algunos ataques, mantuvo la tranquilidad. El árbitro Yael Falcón Pérez mostró una tarjeta amarilla en el minuto 31 del primer tiempo, aunque no se especifica a qué jugador fue dirigida.

Con este resultado, Suecia inicia con el pie derecho su camino en el Mundial 2026, posicionándose como un fuerte candidato en su grupo. Túnez, por su parte, deberá recomponer su estrategia y mejorar su rendimiento defensivo si aspira a avanzar a la siguiente ronda.

El partido, que fue seguido minuto a minuto por los aficionados, ahora deja paso al análisis de ambas selecciones de cara a sus próximos compromisos en la fase de grupos, donde cada punto será crucial para cumplir con los objetivos trazados





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