Sudán en su cuarto año de guerra: la peor crisis humanitaria del mundo y un futuro incierto

El conflicto en Sudán, iniciado en abril de 2023 entre el ejército y las RSF, ha sumido al país en la peor crisis humanitaria del planeta, con cifras devastadoras de muertos, desplazados y un sistema social al borde del colapso. La violencia sexual, la hambruna y la destrucción de infraestructuras agudizan la desesperación de millones.

Sudán ha ingresado esta semana en el cuarto año de una guerra civil que la comunidad internacional ha calificado como la peor crisis humanitaria del planeta. El conflicto, que estalló en abril de 2023 entre el ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ha desencadenado un desastre de proporciones extraordinarias en todo el país. Esta nación africana acumula cifras que igualan o superan a las de casi cualquier otro conflicto contemporáneo.

Los balances oficiales hablan de al menos 59.000 muertos, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta 400.000. Sudán se desangra. No hay rincón de este país que sea ajeno a esta guerra marcada por asedios brutales, hambre deliberada y el uso de la violencia contra los civiles como forma de control. Hasta hace poco, los protagonistas de esta tragedia eran aliados. Los jefes de ambas facciones tomaron el poder juntos tras el golpe de Estado de 2021. Sin embargo, la alianza se rompió debido a la disputa por el control del Estado y de los recursos estratégicos. Desde entonces, ninguno de los dos bandos ha mostrado señales reales de querer negociar una tregua. La fractura no solo ha dividido el aparato militar, sino que también ha destruido el funcionamiento de la sociedad sudanesa. La lucha por el poder se libra sobre un país sin hospitales, sin escuelas y sin instituciones capaces de contener a la población. Las ciudades han quedado sumidas en un caos del que todavía no se vislumbra una salida. El desplazamiento de personas ha alcanzado una escala sin precedentes en la historia reciente de África. Cerca de 16 millones de sudaneses, más de una cuarta parte de la población del país, se han visto obligados a abandonar sus hogares. Un informe de ACNUR detalla que más de 11,6 millones de personas permanecen desplazadas dentro o fuera del país. Otros 4,4 millones han buscado refugio en naciones vecinas que también enfrentan serias dificultades económicas, como República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Uganda. Hacia estos destinos escapan hombres, mujeres y niños. La situación de las mujeres y los niños constituye uno de los aspectos más sombríos de la guerra. Los organismos de derechos humanos denuncian niveles alarmantes y sistemáticos de violencia sexual y explotación. Los secuestros y abusos son frecuentes. Naciones Unidas sostiene que la violación se utiliza como un arma de guerra destinada a humillar y destruir el tejido social de las comunidades. El alcance real del fenómeno probablemente sea mucho mayor, ya que muchas víctimas guardan silencio por miedo al estigma o a las represalias de los grupos armados que controlan el territorio y los campamentos de desplazados. La infancia sudanesa paga un costo que compromete no solo el presente de los niños, sino también el futuro mismo del país. Desde el inicio de la guerra, más de 4300 niños han muerto o sufrido mutilaciones graves por explosiones. Solo en el primer trimestre de 2026 se registraron al menos otras 245 muertes infantiles, la mayoría provocadas por ataques con drones, según informó UNICEF. A este escenario se suman el cierre de las escuelas y la desnutrición severa. Uno de los casos que ilustra esta realidad es el de Saidal Altaher, un bebé de apenas dos meses que recibe tratamiento por desnutrición aguda en Puerto Sudán, en un centro médico desbordado y con recursos mínimos. Hay cientos de casos como el suyo. En Sudán, el sistema de producción de alimentos prácticamente ha desaparecido. El Consejo Noruego para los Refugiados describe una destrucción que avanza campo por campo, camino por camino y mercado por mercado. Muchos agricultores han abandonado sus tierras por la inseguridad y las reservas de semillas han sido saqueadas o se han agotado. Como consecuencia, más de 21 millones de personas, casi la mitad de la población del país, enfrentan hoy una hambruna aguda. En regiones como Darfur del Norte y Kordofán del Sur, hay personas que pasan días enteros sin comer y que, en los casos más desesperados, recurren a hojas de árboles o alimento para animales, según The New York Times. Por otro lado, los ingresos de la población han caído a sus niveles más bajos en décadas. Pero el drama no depende solo de lo que ocurre dentro de Sudán. La escalada regional en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz han golpeado de lleno la capacidad de recuperación del país. El aumento global del precio del combustible y de los fertilizantes encarece los productos básicos. Antes de la guerra, dos tercios de la población vivían de la agricultura. Hoy, el costo de la nafta dificulta el transporte de las pocas mercancías que todavía circulan y vuelve inaccesibles los insumos para la próxima siembra. El resultado es un círculo vicioso: el hambre genera más inestabilidad, la inestabilidad provoca nuevos desplazamientos y los desplazamientos agravan la falta de comida. Este escenario es ideal para quienes explotan el tráfico de personas. La guerra también se alimenta desde el exterior





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