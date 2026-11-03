Subsidios al transporte en Amba generan reclamo por desigualdad con el interior

El Gobierno nacional aumenta compensaciones para 104 líneas del Amba, mientras Córdoba exige fondos tras la eliminación del Fondo Compensador.

El Gobierno nacional confirmó que actualizará las compensaciones económicas destinadas a 104 líneas de colectivos bajo jurisdicción federal que operan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires ( Amba). Esta decisión busca estabilizar los costos operativos reconocidos por el Estado y saldar una deuda acumulada de $ 40 mil millones con las empresas transportistas. Como resultado directo de esta medida, el precio mínimo del boleto para estos servicios se mantendrá congelado en $ 742.

Actualización de subsidios evita suba del boleto

El mecanismo establecido contempla nuevas actualizaciones automáticas de las compensaciones estatales si los costos operativos de las empresas aumentan en el futuro. El objetivo declarado es evitar que cualquier incremento en los gastos de funcionamiento se traslade directamente al precio final que pagan los pasajeros. Al proteger la tarifa del usuario, el Estado asume la carga financiera completa de la actualización, garantizando que el costo del pasaje no experimente variaciones al alza durante este período.

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Córdoba cuestiona la eliminación del fondo federal

La provincia de Córdoba ha iniciado un reclamo formal contra la administración de Javier Milei, acusándola de discriminar a la región interior del país. Los legisladores y autoridades cordobesas señalaron que la Nación eliminó en 2024 el Fondo Compensador del Interior, un esquema histórico de redistribución de recursos. Mientras tanto, el gobierno central conservó y reforzó las compensaciones exclusivas para el área metropolitana, lo que genera una disparidad evidente en el tratamiento financiero entre ambas zonas.

Los opositores compararon esta política de distribución de recursos con la aplicada durante el kirchnerismo, argumentando que la actual gestión concentra el dinero público en el distrito con mayor peso político. Se solicita conocer los criterios exactos utilizados para decidir qué provincias quedan fuera del esquema de ayuda. La pregunta fundamental que dirige el reclamo es por qué existen fondos suficientes para sostener el transporte en el Amba pero no para el resto del territorio nacional.

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Diferencias abismales en las tarifas de viaje

El contraste en los costos de transporte se hace evidente al comparar trayectos específicos entre regiones. Un viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Tigre tiene un costo de $ 1.337, mientras que un recorrido similar entre Córdoba y Villa Carlos Paz alcanza los $ 6.500. Asimismo, el boleto en Lomas de Zamora cuesta $ 1.151, frente a los $ 3.950 que requiere un desplazamiento comparable entre Córdoba y Villa Allende.

Estas diferencias no son menores para los usuarios que dependen de servicios públicos financiados parcialmente con impuestos federales. Las provincias y municipios deben afrontar estos costos elevados con sus propios recursos locales, lo que tensiona sus presupuestos. Los contribuyentes en todo el país financian las cuentas nacionales, por lo que resulta difícil justificar que los recursos federales sostengan una tarifa subsidiada solo para los habitantes del Gran Buenos Aires.

Debate sobre equidad territorial y federalismo

El reclamo cordobés no niega la necesidad de proteger a los usuarios del Amba frente a posibles subas, pero señala que esa protección se ha convertido en un privilegio territorial injusto. Primero se argumentó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal retirando recursos del interior, pero el criterio actual parece responder a una excepción política más que a una regla federal común. Esto vuelve a concentrar los recursos en la zona de mayor densidad poblacional.

El debate abierto pone en evidencia la falta de una política nacional integrada que contemple las diferencias de cada jurisdicción. Los expertos señalan que un país federal debe asegurar reglas de distribución equitativas para todos sus ciudadanos. La situación actual sugiere la existencia de dos niveles de ciudadanía en cuanto al acceso a servicios básicos, algo que contradice los principios fundamentales de la unidad nacional y la justicia social.