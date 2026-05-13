Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, tildó la movilización estudiantil como política y apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro, Anselmo Torres

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, calificó la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria este martes como un hecho ’político’ y se alejó de la discusión del número de personas que se congregaron en Plaza de Mayo. Además, apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, por violar el primer principio del financiamiento universitario.

Tras la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria este martes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, volvió a tildar este miércoles la movilización de un hecho ’político’, se alejó de la discusión del número de personas que se congregaron en Plaza de Mayo y apuntó contra el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres .

‘La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario’, marcó Álvarez.

En diálogo con radio Mitre, sumó: ‘La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la Ley de ejecución presupuestaria dice que toda ley que no diga de dónde vienen los fondos será promulgada y suspendida en el mismo acto’





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