Subsecretario de Políticas Universitarias cuestiona la marcha universitaria y la Ley de Financiamiento Universitario

El subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez cuestionó la marcha universitaria y la Ley de Financiamiento Universitario, señalando que no hubo recorte presupuestario y que no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos. Además, afirmó que muchas de las cosas que movilizan emocionalmente están construidas sobre una mentira.

El subsecretario de Política s Universitarias Alejandro Álvarez habló esta mañana en la previa a la marcha universitaria federal la cual calificó como ' política ' y aseguró que 'no hubo recorte presupuestario ' sino que 'no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos'.

'Es la única paritaria que fue aprobada en el Congreso. Es una cosa única en la jurisprudencia. No vi que votaran una ley para actualizar los salarios de los panaderos o carpinteros' señaló Álvarez al referirse a la Ley de Financiamiento Universitario.

El artículo 5 de esta ley insta al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas de acuerdo a la inflación registrada por el INDEC desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en octubre de 2025. Quieren 50% de aumento' sostuvo Álvarez en Radio Rivadavia y continuó: 'Quieren (la inflación) de 2023. Quieren todo porque a Massa no le exigían nada.

A nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza'. Además buscó instalar la idea de que la Ley de Presupuesto 'se votó con posterioridad' a la Ley de Financiamiento Universitario entonces 'rige el Presupuesto 2026'.

'Muchas de las cosas que movilizan emocionalmente están construidas sobre una mentira' afirmó el subsecretario e ironizó: 'La primera marcha se hizo con el argumento de que queríamos cerrar las universidades y yo no veo ninguna universidad cerrada'. Noticia en desarroll





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