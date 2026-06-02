Subir escaleras: la herramienta gratuita que protege el corazón y mejora la longevidad

Los últimos estudios revelan que incorporar al menos cinco tramos de escaleras al día reduce el riesgo cardiovascular en un 20 %, fortalece el tren inferior y favorece la circulación, convirtiéndose en una solución accesible y efectiva para adultos mayores y la población en general.

En los últimos años, la comunidad médica ha vuelto su mirada a una práctica cotidiana que, aunque a menudo subestimada, está cobrando protagonismo por sus beneficios para la salud cardiovascular y la longevidad.

Subir escaleras, una actividad tan simple como tomar el ascensor o la escalera de casa, se ha convertido en objeto de estudio de varios institutos de investigación en América Latina y Europa. Los especialistas explican que, a diferencia de los ejercicios planos como caminar o pedalear en bicicleta estática, el movimiento vertical obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad durante breves periodos, generando una especie de entrenamiento de alta frecuencia que mejora la capacidad de bombeo sanguíneo.

Cada paso en la escalera implica la contracción rítmica de los músculos de las pantorrillas, los muslos y los glúteos, lo que actúa como una bomba natural que favorece la circulación, reduce la retención de líquidos y previene la aparición de várices. En este sentido, subir escaleras se presenta como una herramienta accesible y gratuita para mantener el sistema circulatorio activo y saludable.

Un estudio reciente, publicado en una revista internacional de medicina preventiva, analizó los datos de más de diez mil participantes de diferentes edades y antecedentes de salud. Los resultados mostraron que aquellas personas que incorporaron al menos cinco tramos de escaleras al día presentaron una reducción del veinte por ciento en el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, en comparación con quienes mantuvieron un estilo de vida sedentario.

Además, se observó una mejora significativa en la fuerza del tren inferior, ya que los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales se activan en cada escalón, incrementando la estabilidad y el equilibrio. Los investigadores subrayan que no se trata de una actividad exhaustiva ni de ritmo competitivo; el objetivo es mantener un paso constante, seguro y controlado, sobre todo en personas mayores o con problemas articulares.

En estos casos, se recomienda el uso del pasamanos, una postura erguida y una pisada firme para evitar lesiones y maximizar los beneficios. La conclusión de los expertos es clara: cuidar el motor del cuerpo no siempre implica largas jornadas de entrenamiento monótono en el gimnasio. A veces, la solución más eficaz está literalmente a pocos metros de distancia, en la propia escala de la vida cotidiana.

Incorporar unos minutos al día subiendo escaleras puede convertirse en una dosis pequeña pero poderosa que fortalece el corazón, mantiene las piernas ágiles y contribuye a una mejor calidad de vida en la tercera edad. Esta práctica, además de ser gratuita, se adapta a cualquier entorno urbano o residencial y no requiere equipamiento especial, lo que la convierte en una alternativa atractiva tanto para individuos como para programas de salud pública que buscan reducir la carga de enfermedades cardiovasculares en la población mexicana y latinoamericana





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