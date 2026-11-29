El Gobierno porteño actualiza tarifas de transporte y peajes el 1 de diciembre. El boleto mínimo sube al $996,60 y los subtes a $1.966 con SUBE, impactando a millones de usuarios.

La jornada del martes 1 de diciembre marcará un cambio significativo en los costos del transporte urbano para los residentes y visitantes de la capital argentina. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará oficialmente una subida de tarifas para los servicios de colectivos, subterráneos y peajes, aplicando un incremento del 4,2% en los costos base.

Actualización Tarifaria del Transporte Terrestre

Esta medida operativa busca alinear los precios con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial publicado por el INDEC, sumando un componente adicional del 2% establecido en el esquema de actualizaciones mensuales vigente. El objetivo administrativo es mitigar el atraso tarifario histórico y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de movilidad urbana.

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El costo del boleto mínimo de los colectivos porteños experimentará una variación que lo ubicará en $996,60, superando el valor anterior de $956,69. Esta actualización afecta directamente a las 27 líneas de colectivos que operan bajo la jurisdicción exclusiva de la administración local.

Para los pasajeros que utilicen la tarjeta SUBE, el sistema mantendrá una diferenciación tarifaria basada en la extensión del viaje realizado. La tarifa única para trayectos de 12 a 27 kilómetros se fijará en $1.278,05. Este precio refleja el promedio entre el costo mínimo y máximo, adaptándose a las necesidades de desplazamiento de los usuarios frecuentes.

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Nuevos Precios para el Subte y Premetro

El servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires también incorporará nuevas tasas a partir del 1 de diciembre. El valor inicial del boleto para los usuarios que cuenten con una tarjeta SUBE registrada ascenderá a $1.966, consolidando una estructura de precios escalonada que premia la regularidad en el uso del transporte público.

El esquema de descuentos progresivos se mantendrá activo, permitiendo que los tarifas varíen según la cantidad de viajes realizados durante el mes calendario. Para quienes efectúen entre 1 y 20 viajes mensuales, el costo será de $1.966 con SUBE registrada, mientras que sin registrar la tarjeta el precio será de $2.541,10.

Los usuarios que alcancen una mayor frecuencia de viaje, especificamente entre 31 y 40 viajes, disfrutarán de un costo significativamente menor de $1.376,20 con tarjeta registrada, frente a los $2.188,16 que se cobrarían sin este sistema de identificación. Esta diferenciación busca incentivar el uso constante del transporte público para reducir la congestión vehicular.

Por su parte, el boleto del Premetro también se ajustará financieramente. Los pasajeros con tarjeta SUBE registrada abonarán $688,10 por el viaje, mientras que quienes no hayan realizado este trámite deberán pagar $1.094,08. Es importante destacar que los beneficios asociados a la Tarifa Social, el Boleto Estudiantil y los pases especiales permanecerán vigentes sin alteraciones.

Impacto Financiero en Peajes de Autopistas Urbanas

Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, arterias vitales para la movilidad vehicular en la capital, renovarán su cuadro tarifario en línea con la inflación general, pero sin incluir el adicional del 2% que sí afecta al transporte público. Esta distinción responde a la naturaleza del servicio prestado por estas vías de acceso rápido.

Los vehículos livianos que circulen por estas autopistas durante la hora pico deberán abonar $7.066,19. En cambio, fuera de ese horario de mayor demanda, el costo se reduce a $4.986,15. Esta disparidad horaria pretende gestionar los flujos de tráfico y desincentivar el uso excesivo durante los picos de congestionamiento.

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Para las motocicletas, el costo en horas pico se establecerá en $3.324,18. Los vehículos de carga o de características especiales, como los livianos de tres ejes con remolque, deberán enfrentar un costo mayor de $11.633,96. Estas tarifas reflejan la diversa naturaleza de los usuarios que dependen de estas vías para sus actividades diarias.

Contexto Regional y Nacional del Transporte

El ajuste tarifario en la Ciudad de Buenos Aires no ocurre en el vacío, ya que la provincia vecina también experimenta cambios significativos. En la provincia de Buenos Aires, los colectivos tendrán una suba del 5,7%, llevando el boleto mínimo a $1.348,71. Esto crea un escenario tarifario diferenciado entre la capital y el conurbano.

Dentro de la jurisdicción provincial, los tramos cortos de tres a seis kilómetros costarán $1.517,29. Los viajes de seis a doce kilómetros tendrán un valor de $1.685,88, mientras que el tramo de mayor distancia, de doce a veintisiete kilómetros, se fijará en $2.023,06. Esta estructura responde a la geografía y demanda del área metropolitana.

En contraste con los aumentos locales, las líneas de colectivos con jurisdicción nacional mantienen sus tarifas sin modificaciones. Este equilibrio se logró gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y las cámaras empresariales en materia de subsidios, manteniendo el boleto mínimo nacional en $742,80 y el de mayor distancia en $1.337,06.

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires afronta aproximadamente el 70% de los subsidios destinados al sistema de colectivos. Esta carga financiera justifica la decisión de aplicar actualizaciones mensuales automáticas para garantizar la continuidad operativa del servicio, reduciendo la dependencia de fondos públicos adicionales y asegurando la calidad del transporte para la ciudadanía.