Subastas Narvaezbid Noviembre: Remates Banco Santander y Stellantis

Conoce los detalles de las subastas de Narvaezbid en noviembre, incluyendo lotes del Banco Santander y Grupo Stellantis con precios y fechas de cierre.

La actividad en el sector automotriz se mantiene firme durante la recta final del año, destacándose el dinamismo en el mercado de remates de vehículos usados. La plataforma digital Narvaezbid ha anunciado la programación de diversos remates para el mes de noviembre, ofreciendo una amplia gama de oportunidades para compradores tanto individuales como empresariales. Este periodo incluye pujas organizadas por entidades financieras clave y grandes fabricantes de automóviles, asegurando un flujo constante de lotes disponibles en el mercado.

Cronograma y Detalle Banco Santander

El Banco Santander lidera una de las subastas más relevantes del mes, la cual está programada para finalizar el día 4 de noviembre a las 14 horas. Este evento ofrece a los participantes la posibilidad de adquirir más de 100 lotes variados, que abarcan desde motocicletas hasta automóviles de diferentes categorías y estados de conservación. Los precios iniciales para ingresar a estas pujas comienzan desde los $500.000, lo que permite una accesidad considerable para distintos perfiles de compradores.

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Entre los vehículos destacados en esta oferta figura una motocicleta Bajaj Dominar 250 del modelo 2023, ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires, sin kilometraje declarado. En el segmento automotriz, se encuentra un citycar Renault Kwid del año 2018, también en San Fernando, con un precio inicial de $1.000.000 y sin registro de kilómetros. En el extremo superior, destaca un SUV del segmento D, el Chevrolet Trailblazer 4x4 modelo 2026, ubicado en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, con apenas 13.602 kilómetros y un precio base de $15.500.000.

Oportunidades Grupo Stellantis

Otro eje central de las operaciones de noviembre corresponde al Grupo Stellantis, con un cierre de remates programado para el 13 de noviembre. Esta subasta se distingue por presentar dos modalidades de cierre diferenciadas según la moneda de cotización: los lotes publicados en pesos finalizan a las 11 horas, mientras que los vehículos cotizados en dólares cierran sus pujas a las 14 horas del mismo día.

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La modalidad en pesos incluye ocho lotes específicos, entre ellos un Fiat Cronos del modelo 2023, ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, con 61.613 kilómetros declarados y un precio inicial de $11.277.000. Asimismo, se ofrece un Jeep Commander Overland 4x4 del año 2022, también en El Palomar, con 73.868 kilómetros y un precio de partida de $31.927.000. En la modalidad de dólares, se destaca un DS 4 sedán del modelo 2023 en El Palomar, con 10.498 kilómetros y un precio inicial de US$27.370.

Crecimiento Operativo y Estrategia

Federico Failace, Marketing Manager de Narvaezbid, señaló que el volumen de operaciones experimenta un crecimiento mensual constante, especialmente impulsado por la demanda de vehículos de flota. Explicó que los remates de utilitarios mantienen un alto nivel de interés debido a que constituyen la unidad principal para las empresas que operan con la plataforma. Este segmento representa una ventana de oportunidad significativa para profesionales y negocios que buscan renovar sus activos.

Failace agregó que existe una gran oportunidad adicional en vehículos seminuevos de distintas automotrices que están renovando su stock, citando específicamente al Grupo Stellantis como ejemplo. Generalmente, se trata de unidades que pueden estar a patentar o poseer muy pocos kilómetros de uso, lo que las hace atractivas para compradores que buscan calidad con condiciones competitivas en el mercado secundario.

Requisitos y Mecánica de Participación

Cualquier persona física o jurídica puede participar en las subastas de manera gratuita tras completar el registro en el sitio web oficial. Una vez que el usuario es validado por la plataforma, se habilita la capacidad de realizar ofertas. El sistema permite recibir pujas hasta el día y la hora exacta de cierre de cada evento, garantizando transparencia en el proceso de adquisición de los bienes.

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La mecánica del remate incorpora un sistema de prórroga automática donde cada nueva oferta ingresada agrega tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta se convierte en la ganadora. Las unidades se venden directamente transferidas al comprador, aunque los interesados pueden consultar la información detallada online o coordinar visitas a la playa de Narvaezbid en San Fernando, Buenos Aires, o en otros puntos de exhibición designados.