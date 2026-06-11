Noticias sobre subastas de propiedades en Buenos Aires, incluyendo información sobre la propiedad en Villa Urquiza y las unidades funcionales en San Nicolás y Balvanera.

La propiedad ubicada en la calle Galván 3414, Villa Urquiza , se subastará el 26 de junio a las 10. La unidad funcional de dos ambientes en San Nicolás , se subastará el 26 de junio a las 13.

La unidad en Balvanera, se subastará el 26 de junio a las 13.33. El procedimiento es el siguiente: constituir un domicilio electrónico (un correo de email) y constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta





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